Íñigo López, en su declaración por el caso Oikos: "Todos los años hay ejemplos como el del Huesca-Nástic"

"Te miras en el túnel de vestuarios y no sales a matar". Íñigo López, uno de los principales implicados en la Oikos, la trama que investiga una supuesta red de apuestas y amaños de partidos que desde hace más de un año salpica a la SD Huesca, compareció el pasado 4 de septiembre ante el magistrado Ángel de Pedro, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca e instructor de la causa, para ser cuestionado por su implicación en los presuntos amaños del Huesca-Nástic y el Sariñena-Cariñena y el haber mediado en el pago de una prima a terceros al Reus por ganar al Real Valladolid. Ante los medios que le esperaban en el exterior aseguró que acudía "con el ánimo de desmontar" la versión que maneja la Policía y a la que calificó de "película". Esa misma postura, según se observa en el vídeo de su declaración hecho público por el diario El Mundo, mantuvo dentro de la sala.

Acerca del Huesca-Nástic, el exazulgrana aseguró que "todos los años se dan ejemplos" como el de aquel partido del curso 2017-18 de Segunda División en el que los locales, ya ascendidos, cayeron por 0-1 ante un equipo que se jugaba la salvación. "Algo similar tenemos este año en el Cádiz-Albacete de la última jornada en la que el Cádiz que va primero perdió con el Albacete que estaba en descenso", puso como primer ejemplo antes de mencionar el último Atlético-Real Sociedad. "A los dos les valía el empate para conseguir sus objetivos y empataron", comentó. E incluso se refirió al Real Madrid: "Después del confinamiento lo ganó todo y el último día contra el Leganés, que estaba abajo, empató a dos".

Para el riojano, tras todos esos casos no hubo un amaño. "Con mirarte a los ojos ya sabes lo que hay". "Ni siquiera hacen falta interlocutores", apuntó.

"Toda España sabía que el Nástic tenía una ventaja, que el Huesca no se jugaba nada", aseguró sobre el duelo con el dio comienzo la investigación. "Aquella semana entrenamos solo un día y jugamos al torito, ellos se habían preparado a conciencia", justificó. Sobre su posible implicación personal subrayó que él no estaba convocado para aquel partido, por lo que "la intensidad no la pude bajar".

"Si la Policía quiere montarse una película cortando y pegando tres mensajes, es su problema", se defendió en referencia a las conversaciones y mensajes interceptados que son parte fundamental de la investigación.