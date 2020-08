Valera: “Mi oportunidad en la SD Huesca va a llegar y la aprovecharé”

Antonio Valera encarna la ética del trabajo diario sin la necesidad de una recompensa inmediata. El portero de la SD Huesca ha asistido a los dos ascensos a Primera División sin haber participado de ellos sobre el terreno de juego. Sí en el vestuario como una pieza importante y querida. Ha renovado hasta 2022 y este próximo curso ejercerá como tercer guardameta con la ilusión intacta. A los 24 años sabe que la oportunidad llegará y está dispuesto a aprovecharla. Mientras tanto sigue entrenándose y acumulando enseñanzas y experiencias con el preparador Adrián Mallén.

Valera ha subrayado este miércoles las “ganas” de preparar una campaña que se antoja “apasionante para todos. Tenemos muchísima ilusión y esperamos que pronto pase esta situación atípica, El Alcoraz vuelva a vestir de azul y grana y nos lleve a la victoria como ha hecho hasta ahora”. El cordobés se muestra “muy feliz y a gusto” en una ciudad que ha hecho suya desde el primer día que la pisó. Además, repasa con agradecimiento la labor de los entrenadores con los que ha tenido la “suerte de aprender. “Ya el primer año con Rubi, y después salí cedido al Teruel de Dani Aso, que este año dirigirá al Huesca B. Este curso he aprendido de Míchel, se ha marcado una gran hoja de ruta y metodologías en las que nos fijamos los porteros”.

Con el preparador de porteros, Adrián Mallén, hay un “feedback diario y nos comunicamos por WhatsApp cuando estamos viendo un partido de fútbol”. Con un discurso maduro, Valera entiende una situación peculiar y que encuentra réplica en cualquier equipo: “Solo juega un portero y el trabajo del resto en la sombra no brilla. A veces los futbolistas nos podemos equivocar porque pensamos como individuos en un deporte que es colectivo. Me siento un afortunado porque desde pequeño mi padre y mi hermano me han inculcado unos valores para entender que no hay nada ni nadie por encima del equipo. Seguiré trabajando para sumar lo máximo posible y para estar preparado cuando Míchel lo decida”.

Una ocasión que puede llegar en Primera. De momento, el andaluz tiene “muchas ganas de debutar. He vivido dos ascensos sin aportar sobre el césped lo que me gustaría. Creo que he vivido desde fuera dos sueños, algo muy complicado, y estoy seguro de que cuando se presente la oportunidad la voy a aprovechar”. Echa la vista atrás, a un curso complicado por la pandemia y satisfecho por los frutos obtenidos. Añade un agradecimiento “a a la ciudad y la afición, que han demostrado a nivel nacional y mundial cómo hay que festejar un ascenso, lo que prueba la gran conciencia social de Huesca”. Junto a los otros metas, Álvaro Fernández y el canterano Javier Gasca, también se ha sumado el serbio Aleksandar Jovanovic a la espera de que se le encuentre nuevo destino.