Sarasa, doctor de la SD Huesca: “Los positivos entraban dentro de lo posible”

La SD Huesca continúa con los plazos marcados después de que se detectaran dos positivos por covid-19 en las pruebas realizadas el lunes. El club azulgrana avanza desde el martes por la tarde en la realización de las pruebas médicas en la antesala de la vuelta a los entrenamientos, fijada para este viernes. Las dos personas contagiadas, que se encuentran en perfectas condiciones de salud y aisladas en sus domicilios respectivos, responden a una situación que entraba dentro de “lo posible” a tenor de cómo se están desarrollando los acontecimientos a nivel general y también con otros clubes deportivos afectados. Dentro de la preocupación normal, la tranquilidad cunde en el Huesca.

El jefe de los servicios médicos del club, Fernando Sarasa, ha estado en todo momento pendiente de la situación y de los futbolistas y técnicos del plantel, a los que se dirigió durante el periodo vacacional recién concluido. Este miércoles, entre examen y examen a los futbolistas, ha analizado una situación con la que se ha de convivir sin caer en el alarmismo. “Sabemos cómo está la situación y entraba dentro de lo posible. Al salir a la calle se tienen más riesgos y contactos y para eso están los test y los protocolos”, ha señalado Sarasa.

Según marca el protocolo diseñado por LaLiga y las autoridades sanitarias, las dos personas contagiadas se podrán reintegrar a la dinámica normal dentro de dos semanas y después de haber dado negativo en dos test PCR. El resto puede “entrenar y competir con total normalidad” después de haber superado las pruebas covid del lunes y a diferencia de lo sucedido en otros equipos de fútbol en los que el contacto previo entre jugadores ha recomendado que los entrenamientos de lleven a cabo con formato individualizado hasta que las plantillas al completo arrojen un saldo negativo.

Sarasa ha recordado, como ya lo había recalcado, que “el coronavirus, este enemigo que ha surgido este año, está muy muy vivo y tenemos que mantener todas las medidas de seguridad y preventivas”. Pone énfasis el doctor en lo ya conocido: “Nos puede pasar a cualquiera, más a quienes más contacto mantenemos con personas. Tenemos que protegernos, lavarnos constantemente, tocar lo menos posible… Alerta y con todas las medidas posibles”. El Huesca repetirá este jueves los test PCR a todos los jugadores, técnicos y empleados con la previsión de que no haya ningún negativo más. “Entre ellos se mantuvieron las distancias de seguridad y no hubo contacto, por lo que espero y deseo que no haya ningún positivo más. Es una nueva realidad con la que tenemos que saber convivir y bailar”, añade.

Al margen de esta nueva normalidad se realizan desde el martes por la tarde las pruebas médicas y de esfuerzo: valoración osteo-articular, muscular, el estado físico en el que han regresado de las vacaciones y, como novedad, un estudio electromiográfico por grupos musculares que arrojará datos “muy interesantes” y de forma más tangible sobre qué aspectos se han de trabajar con cada jugador para evitar las patologías que puedan resultar previsibles.

Las pruebas de esfuerzo con gases calibran el estado de salud cardiovascular de cada futbolista y se valoran asimismo los umbrales y el estado nutricional al alimón con la doctora Anna Carceller, nutricionista de los servicios médicos del club. Se terminan las pruebas con una ecocardiografía, prueba diagnóstica que, a través de ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonidos), aporta información acerca de la forma, el tamaño y la fuerza del corazón, el movimiento y grosor de sus paredes y el funcionamiento de sus válvulas.

Sarasa encuentra “muchas diferencias” con respecto a pasadas temporadas “porque hace tres semanas estaban compitiendo con todo el equipo al 100%. Han venido en más forma y esto nos va a ayudar seguramente a empezar más fuertes. Luego habrá que dosificar los esfuerzos en función de las características individuales de cada jugador”. El viernes arrancarán los entrenamientos, con predominio de las sesiones dobles, y los primeros amistosos están programados el 22 de agosto ante el Espanyol y el 26 con el Alavés, para acudir a la concentración de Benasque durante la primera semana de septiembre, en la antesala del debut liguero el fin de semana del 12 y 13 de septiembre.