Míchel: “No hemos sido capaces de dar nuestro mejor nivel”

Ha comparecido cariacontecido el técnico Míchel Sánchez en la sala de prensa de El Sardinero. Contrariado porque la SD Huesca ya no depende de sí misma para ascender a Primera División de manera directa. Sobre todo, porque los suyos no han dado la talla física ni futbolística en la casa del colista y descendido Racing de Santander. El entrenador azulgrana no ha puesto paños calientes a la derrota (1-0); es más, ha mostrado un talante sombrío que urge levantar para afrontar las dos últimas jornadas ante Numancia y Sporting a la espera de lo que haga el Real Zaragoza, que si gana este domingo al Oviedo arrebatará la segunda plaza a los oscenses.

“No hemos estado acertados, no han salido las cosas y en esta categoría todos los partidos son muy complicados”, ha comenzado señalando Míchel en la rueda de prensa posterior al partido. El entrenador de la SD Huesca admite que “si no estás a tu mejor nivel el rival te puede ganar. No hemos tenido acierto y las cosas no han salido como queríamos pese a que el equipo lo ha intentado. No queda otra que levantarse de este pequeño palo. No dependemos de nosotros, hay que ganar los dos encuentros que quedan y ver si tenemos opciones de ascenso directo”.

En la incómoda tarde santanderina, el Huesca ha echado en falta la frescura de días pasados y ha recordado a versiones más alejadas en el tiempo, dentro de esta nueva normalidad, como las de Mirandés, Albacete o Deportivo. “No hemos tenido frescura en el fútbol, no han salido las cosas como planeábamos. El rival puede aprovechar que se juegue cada tres días en una competición con tanta igualdad”, ha reflejado después de plantear un once con solo dos novedades respecto al que se impuso al Alcorcón. El Racing, “ha aprovechado sus momentos y nos ha superado. Veníamos con ganas de depender de nosotros y ahora hay que tener humildad para afrontar las dos finales que nos quedan”.

Míchel ha explicado gráficamente que el vestuario se encontraba “muy jorobado”; “queríamos seguir dependiendo de nosotros mismos. Esta liga es muy igualada, cada día hay estos altibajos y hay que reponerse. La gente está dolida y con la cabeza agachada pero desde este domingo hay que pensar en hacer un gran trabajo y dar nuestra mejor versión para ganar. Está por ver la capacidad que tiene el Zaragoza de ganar los tres partidos que tiene por delante”.

Ha visto “falta de frescura e ideas en metros finales, unos contra unos y pocos puntos de remate, centros sin acierto… un día en el que el equipo no ha tenido acierto, las cosas no han salido como queríamos. Cuando no estás a tu mejor nivel no es fácil. El Racing ha estado vivo pese al descenso, no hemos sido capaces de dar nuestro mejor nivel”. El intrincado cierre del campeonato se está convirtiendo en “una montaña rusa, ya sabíamos que podía pasar. Hemos jugado cinco partidos en 14 días. Hay que reponerse lo más rápido posible, claro que estamos mal y dolidos tras la derrota y eso es algo que no queríamos perder. Las cosas son así y debemos afrontarlo. Pensar que contra el Numancia tenemos una final y tendremos opciones de disputar el ascenso directo el día de Gijón”.

Cualquier traspié supone “un salto para un equipo y una caída para otro. Hemos perdido esa ventaja y si los demás hacen su trabajo tendremos que felicitarles. En 42 jornadas ascienden los equipos que más lo merecen por regularidad y veremos quién lo logra”.

Pulido, tambien afectado

El capitán azulgrana, Jorge Pulido, también se ha mostrado afectado tras el 1-0: "Sabíamos que era un partido trampa. No te puedes permitir el lujo de perder contra un buen equipo pero descendido. Es una derrota dura, no sé si va a servir con ganar los dos partidos que quedan. Toca hacer autocrítica, levantar la cabeza y tratar de ganar los dos encuentros que restan".

Es "un día jodido, queríamos seguir dependiendo de nosotros mismos. Ahora mismo sobran las palabras, hay que demostrarlo el viernes contra el Numancia en casa, comernos el campo que es lo que hace falta".