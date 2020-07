El entrenador del Racing de Santander, José Luis Oltra, ha afirmado que está “encantado” de haber firmado por el club cántabro a pesar de que no le hayan salido las cosas como él quería, y que finalmente se haya certificado el descenso del equipo a Segunda B. “Es una pena que no hayan salido las cosas como yo quería, el Racing es un club inmenso”, ha afirmado Oltra, que no ha descartado poder continuar en el club, aunque ha reconocido que no han contactado con él y que entiende que no lo hayan hecho.

El técnico valenciano aspira a que sus jugadores sigan compitiendo hasta el final de temporada a pesar de todo, y ha asegurado que sigue preparando los partidos “con los mismos estándares que siempre y la misma profesionalidad”, pero “cada vez les cuesta más afrontar un nuevo partido”. Además, aparte del aspecto anímico, Oltra tiene que lidiar con un gran número de bajas, ya que hasta 10 jugadores no han entrado en la convocatoria para el partido de este sábado ante la SD Huesca, la mayoría por lesión (Luca Zidane, Aitor Buñuel, Alexis Ruano, Enzo Lombardo, Papu, Borja Galán, David Barral y el altoaragonés Rafa Tresaco).

A esto hay que sumar la repentina salida del club de Sergio Ruiz, que esta semana ha anunciado su fichaje por el Charlotte estadounidense, convirtiéndose en el primer fichaje de esta nueva franquicia que comenzará su andadura en la Major League Soccer (MLS) a partir de enero de 2021. “La salida de Sergio es una circunstancia más, entiendo que el club ha salido beneficiado. Para mí es un jugador menos, una posibilidad menos”, ha manifestado resignado.

José Luis Oltra ha reiterado que a pesar de todas las adversidades están “en la obligación de competir y tratar de ganar” y se ha mostrado tajante sobre la posibilidad de que sus jugadores reciban algún tipo de incentivo por salir más motivados ante el Huesca. “No he tenido experiencias con maletines, espero que no las haya porque está prohibido y si los hay, que los jugadores lo denuncien. No me gustan estos temas y no formo parte de ellos”, ha aseverado Oltra.

El Racing de Santander pondrá en juego poco más que su orgullo. Tras perder la categoría hace una semana tiene el objetivo de lograr una victoria antes del fin de una temporada aciaga, ya que es el único equipo de Primera y Segunda División que no ha ganado un partido tras el confinamiento. En el año de su retorno a la categoría de plata no ha podido sostener un proyecto inestable ya desde un banquillo por el que han pasado tres técnicos: antes del actual, José Luis Oltra, lo hicieron Iván Ania y Cristóbal Parralo.

El Racing solo se ha impuesto en dos ocasiones en esta segunda vuelta y ambas a domicilio, ante el Almería (0-1) y el Numancia (1-2). El conjunto cántabro vende cara su piel puesto que solo ha perdido una vez por más de dos goles de diferencia. En su estadio solo se ha impuesto en dos ocasiones y ambas por goleada: 4-0 al Mirandés y 3-0 al también descendido Extremadura. Oltra echa mano de seis canteranos para su convocatoria de 23 nombres: Lucas Díaz, Javi Siverio, Manu Hernando, Miguel Goñi, Martín Solar y Camus. El Huesca ha salido derrotado de sus dos visitas a Santander, 4-1 en la 1990-91 y 1-0 en la 12-13.