Míchel Sánchez: “Podemos disponer de ventaja y vamos a aprovecharla”

La rapidez de los plazos en este nuevo fútbol lleva a los técnicos a comparecer ante los medios de comunicación cada pocos días. Por eso resulta complicado que los discursos se modifiquen de manera radical. Tan solo cabe asistir a leves matizaciones; por ello, las palabras pronunciadas este viernes por el entrenador de la SD Huesca, Míchel Sánchez, en la previa de la visita al Racing de Santander de este sábado (17.00/Movistar LaLiga) presentan una similar forma y fondo. Ya advirtió tras la victoria ante el Alcorcón de que la cita en El Sardinero entrañaría una elevada exigencia y que ganar es imprescindible para seguir optando al ascenso directo.

La expedición azulgrana se desplaza este viernes a Santander sin el sancionado Luisinho y en busca de otra oportunidad para acercarse al objetivo. “El equipo está con mucha motivación, es otra final, lo bueno es que seguimos dependiendo de nosotros mismos, si este sábado damos un buen rendimiento estaremos cerca de conseguir el objetivo”, ha señalado el preparador madrileño. El empate del Real Zaragoza en Tenerife (1-1) y la derrota del Almería ante el Girona (1-0) tampoco llevan a un exceso de euforia: faltan siete puntos para que el éxito sea matemático pero hay que sumarlos ante Racing, Numancia y Sporting.

El técnico ve preparados a todos sus jugadores y con una motivación especial. “Es un partido importantísimo. Tenemos que competir y hacer un gran partido, si sacamos tres puntos seguiremos dependiendo de nosotros mismos a falta de dos jornadas y eso, en una liga tan igualada, es muy importante. Cada partido es un paso adelante”, ha añadido. El míster no quiere hacer cuentas ni poner el foco en los rivales. “Nosotros dependemos de nosotros, tenemos que mirar nuestro partido y no fijarnos en los demás, vamos a intentar sacarlo por todos los medios y para ello tendremos que dar nuestro máximo rendimiento, será un partido complicadísimo”.

Y es que Míchel sabe que la posición de un equipo no marca su complejidad. “Yo me he fijado en el Racing, no en la clasificación. He analizado cómo juegan y qué podemos hacer para combatirles, es un equipo que compite muy bien, si queremos ganar tendremos que hacer las cosas bien”. También reconoce que estar en puestos de ascenso directo a falta de tres jornadas no es casualidad sino el fruto de un trabajo de largo recorrido. “En una liga de 42 jornadas los que consiguen el ascenso directo lo hacen por méritos propios, hay un largo camino a recorrer y hay que hacerlo lo mejor posible, hemos pasado momentos difíciles pero siempre hemos tenido las ideas claras y sabíamos qué queríamos hacer. Ahora estamos en disposición de tener una ventaja y vamos a aprovecharla”.

Y ha valorado también el rendimiento y esfuerzo de sus futbolistas. “Si no compites toda la temporada no puedes estar en esta situación, es un placer entrenar a estos jugadores. Tenemos una gran plantilla, muy competitiva. Tenemos que aprovechar los momentos de cada uno pero todos importantes, no veo un jugador por encima de los demás sino un gran equipo y todos juntos podemos soñar por lograr el objetivo”, ha concluido.