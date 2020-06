Pulido: “A veces se tiene la memoria corta, hay que estar a muerte con el equipo”

El capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, ha tomado la palabra este viernes para reivindicar las opciones del equipo azulgrana y refutar las críticas que están recibiendo en esta fase de nuevo fútbol. A tres días del derbi aragonés, el central manchego refleja que se trata acaso de la última oportunidad para engancharse al ascenso directo. A seis puntos del Real Zaragoza, que aguarda este lunes en La Romareda (21.45, Vamos), y a siete del Cádiz, las cuentas son similares en el club y los aficionados: o se gana o habrá que empezar a pensar en el ‘play off’.

El empate in extremis del Cádiz el pasado miércoles ha dejado un regusto amargo en los oscenses, con “muchas ganas” de acudir a la capital aragonesa en pos de los tres puntos. Pulido lo ha definido como “un palo duro”, y “no hay mejor rival ni mejor ocasión para sacar una victoria que nos vuelva a poner mirando hacia el ascenso. Es una final pero ojalá queden aún muchas más, significará que seguimos arriba. Es quizá la última bala para el ascenso directo en un partido en el que nos jugamos la vida y eso se tiene que ver sobre el campo”.

El zaguero que mantiene que “después de que se escapasen puntos en el último minuto contra un rival directo, hicimos un partido bastante serio y se malogró por un pequeño detalle. Toca levantarnos y pensar en el lunes”. El derbi aragonés se desarrollará en unas circunstancias inéditas: a puerta cerrada, con unos pocos escogidos en las instalaciones de La Romareda en contraste con el calor y color de ocasiones anteriores. Para Pulido, “quizá se haga un poco más raro jugar sin público en casa”.

NOTICIAS RELACIONADAS La plantilla de la SD Huesca se conjura para llevarse el derbi aragonés

El ataque y la defensa es “de todos”, juzga Pulido, y “el otro día casi no nos crearon ocasiones. Habrá que remar todos, nos está costando dejar la portería a cero”, algo que el Huesca solo ha conseguido una vez en los 14 partidos de esta segunda vuelta. “Soy el primero que debe sacar el balón bien jugado y habilitar al delantero en ataque. El lunes debemos estar lo más unidos posible y sacar los tres puntos. Es de vital importancia”, ha añadido.

El capitán ha lamentado las críticas al equipo tras las tablas con el líder. “La gente a veces tiene la memoria muy corta. La exigencia es muy buena pero en agosto subimos a Benasque siete futbolistas. Llevamos 32 jornadas en ‘play off’ y no es fácil. Técnicos y jugadores están haciendo un gran trabajo, y tanto si se termina en ascenso directo como en ‘play off’ será una de las mejores temporadas de la historia del Huesca”, ha valorado.

Insiste Pulido en que “hay que tener memoria y confianza, cuando termine la temporada que lleguen los palos que sean. Me da pena ver ese pesimismo por todas partes, te empatan y parece una debacle”. Desde su punto de vista, “en Segunda División no es fácil ganar. Tenemos uno de los mejores cuerpos técnicos con los que he trabajo y vamos a muerte con el equipo y los jugadores”. La plantilla se ha ejercitado este viernes en el IES Pirámide. Dani Raba sigue trabajando en solitario y a contrarreloj para poder estar disponible y recuperado de su lesión muscular.