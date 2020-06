La plantilla de la SD Huesca se conjura para llevarse el derbi aragonés

La premura de los plazos impide detenerse demasiado en el empate ante el Cádiz. Y más, con el derbi aragonés a la vuelta de la esquina. La SD Huesca prepara desde este jueves la cita del lunes en La Romareda (21.45, Vamos); para empezar, con trabajo de recuperación tras la visita del líder y con un Dani Raba que trabaja a marchas forzadas para estar a punto y superar su lesión muscular. Los futbolistas se focalizan en el objetivo de derrotar al Real Zaragoza y han completado la primera de las tres sesiones en las que se ensayarán las maneras de superar a los de Víctor Fernández.

Juan Carlos Real, que el miércoles volvió a la titularidad, se ha encargado de analizar las tablas con los cadistas y el reto que se plantea en la capital aragonesa. Los azulgranas se lamen las heridas: “Lo teníamos en la mano y al final nos consiguieron empatar. Fue un momento muy doloroso y un golpe fuerte. El partido había transcurrido como esperábamos, habíamos hecho nuestro trabajo. Eran tres puntos importantes y se escaparon dos. Es jueves y ya pensamos en el siguiente partido”.

El contexto general presenta un panorama “abierto” a pesar de que “quedan menos jornadas y al no ganar se mantienen las distancias con el ascenso directo. Tenemos otro enfrentamiento directo y hay que trabajar, llevamos todo el año peleando por esa opción. Hay posibilidades y no nos vamos a rendir ahora”. La de La Romareda es “una final, como todas las que quedan. Es un derbi y siempre es un partido especial. En todos los encuentros hemos salido a por los tres puntos y este no es menos. Somos conscientes de lo que nos jugamos, los dos lo hacemos, y queremos levantar el ánimo”.

El mediapunta relata las bondades de un Real Zaragoza que “es segundo y ha sido primero porque ha hecho muy bien las cosas. Nosotros estamos cerca y somos capaces de superarles. Es un partido muy igualado y con la suficiente motivación para hacer las cosas bien”. Aunque “tocados”, los azulgranas miran a su siguiente desafío con el ánimo de “ir a ganar a Zaragoza. Llevamos todo el año dando el máximo, hay que levantarse y seguimos ahí. No estamos muertos ni mucho menos y la sensación del grupo es que podemos pelearlo hasta el final”.

A pesar de la acción final ante el Cádiz, el gallego ha reivindicado que “otras veces ha habido aciertos además de errores y por eso peleamos por todo. La imagen fue buena. Somos conscientes del trabajo anterior y es la línea a seguir”. La SD Huesca, que ha utilizado como titulares a todos los futbolistas de la primera plantilla, considera que “todos los equipos rotan y es normal. Hay muchos partidos en poco tiempo y la plantilla es larga y compensada, prevista para momentos así. Es bueno, no se nota cuando sale un jugador y entra otro y eso nos va a dar un plus en los últimos partidos”.