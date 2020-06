Cervera: "La SD Huesca es un rival importante y quiere engancharse arriba"

El Cádiz comparece este miércoles en El Alcoraz (19.30, Vamos) como líder con cinco puntos de margen sobre el Almería y siete sobre la SD Huesca. También, sujeto a las mismas constantes de esfuerzo físico y dosificación imprescindibles. Así lo ha expresado este martes el técnico Álvaro Cervera, que recientemente ha renovado hasta 2024. “Esto es un no parar. No tenemos tiempo para pensar en victoria o derrota, solo pensar en el rival siguiente y tampoco hay mucho tiempo para analizarlo. Ahora mismo más que pensar hay que actuar. Es un rival importante, de los que quieren engancharse y vamos a intentar sacar el partido adelante”, ha expresado.

Los gaditanos acuden con el precedente del 1-1 ante el Alcorcón en el Ramón de Carranza, al que todavía da vueltas su entrenador: “Estoy contrariado por el partido del domingo. Sé que el Alcorcón es un equipo que no ha perdido fuera de casa, que es un equipo ordenado, que no comete muchos errores. Sigo pensando que esos partidos son los que te dan al final la posibilidad de conseguir el objetivo. Tuvimos la oportunidad, ahora es muy difícil, pero no vino como el Rayo, que nos superó. Fue un equipo ordenado, como nosotros, con jugadores importantes y no fuimos capaces. Estos partidos al final los podemos echar en falta”.

De un modo análogo al de la SD Huesca, el Cádiz modula los esfuerzos en este tramo final y acumulado del curso. Cervera se ha referido a que “miramos mucho los datos de todos los jugadores para que puedan estar disponibles en todos los partidos. Hay algunos jugadores que pienso que tienen que estar para que el equipo no pierda su esencia. Mientras no haya riesgo de romperlos los seguiré utilizando”.

La liga, piensa el preparador se resolverá al final: “Lo dije desde el primer día. Pensaba que iba a haber algún equipo que esto le iba a venir mejor que a otros, y que habrá alguno que le cueste muchísimo que no gane ninguno. Al final habrá un equipo que gane tres o cuatro partidos y se meta arriba. Y otros que se compliquen. Hasta el final no se va a decidir nada”.