Míchel Sánchez: “La exigencia es buena pero lo es más la humildad”

Una “final con matices”. Así ha definido Míchel Sánchez, entrenador de la SD Huesca, el duelo con el líder. Acude el Cádiz este miércoles a El Alcoraz (19.30, Vamos) y los azulgranas medirán sus fuerzas “con toda la ilusión del mundo”, según ha expresado el técnico. Míchel confía en que los suyos compitan a la altura del “mejor equipo de la categoría” para escalar posiciones en pos del ascenso directo. Llega “el partido más importante que hemos disputado hasta ahora. El Cádiz ha demostrado que es el que mejor hace las cosas. Un proyecto a largo plazo con un entrenador que lleva años en el club y una manera de jugar muy identificada que hacen a la perfección”.

Así se presenta la “máxima exigencia”, pero los azulgranas quieren estar “en disposición de luchar por todo. Necesitamos salir buscando los tres puntos y siendo más que nada el Huesca”. El conjunto que dirige Álvaro Cervera suma siete puntos más y reclamará “95 minutos de trabajo, no podemos tener ningún altibajo. Te penaliza mucho. Necesitamos dar nuestro mejor rendimiento, que lo hemos hecho muchas veces. Ser nosotros mismos y dominar con la exigencia de que podemos sufrir en determinados momentos”.

Dani Raba será baja por lesión y tanto Pulido como Yáñez arrastran molestias. Tanto Josué Sá como Insua están a disposición de Míchel: “Teniendo alternativas no vamos a forzar a nadie. El estado de la plantilla es bueno exceptuando a Dani Raba, que se va a perder el partido y quizá alguno más. El resto está a disposición de competir y es una buena noticia”. El Huesca se rearma para hacer frente a un rival curtido, con “ideas muy claras que ejecuta a la perfección. Por eso han sido líderes tanto tiempo y por eso nuestra exigencia es máxima. No cambiarán nada y nosotros tampoco tenemos que cambiar mucho: ser nosotros mismos”.

La exigencia es “grande”, pero “después de remontar un partido que se puso muy cuesta arriba en Albacete el equipo tiene la ilusión de competir y de verse en el máximo nivel para ver si somos capaces de llegar donde están Cádiz, Real Zaragoza y Almería y eso pasa por el partido del miércoles”. Es una final “con matices” porque “necesitamos los tres puntos pero veremos qué hacen los demás para seguir vivos o no. La victoria es muy necesaria y el equipo sabe que nos jugamos muchísimo. Es el momento de dar un golpe sobre la mesa”.

Para Míchel, el carácter de los suyos presenta la misma permeabilidad a la exigencia, “que es buena”, que a la humildad, “que lo es más”. “Somos un equipo muy humilde, como el resto, y cada punto y victoria son un gran paso adelante. No podemos perder la humildad ni tener la exigencia de ganar por encima de los demás. No somos superiores a nadie y tenemos que plantarnos con humildad para dar el 100 %. Lo hemos hecho toda la temporada. Estamos peor de lo que nos gustaría; querría estar entre los dos primeros de la clasificación pero también se han hecho bien las cosas”, ha sintetizado.

La SD Huesca regresará de nuevo a un estadio vacío en el que “Nos joroba bastante no tener a nuestra gente, pero nos tenemos que adaptar y no pueden escaparse más puntos donde hemos sido fuertes tras perder con el Mirandés. No estará la grada en momentos de debilidad y lo debemos suplir con atención y concentración. El Alcoraz nos ha levantado muchas veces y ahora lo tendremos que hacer individualmente porque no contaremos con su apoyo”.

Lesión muscular de Dani Raba

Dani Raba sufre una lesión leve en el músculo semimembranoso de la pierna derecha según el parte emitido tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución. El extremo azulgrana sintió molestias tras la visita al Albacete, donde participó como titular por octava vez consecutiva. Entre todas las competiciones, suma 23 partidos disputados y cinco goles hasta ahora.