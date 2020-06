Dos próximos compromisos marcados en rojo para las aspiraciones de la SD Huesca

A dos puntos del tercero, el Almería, a cuatro del ascenso directo y a siete del liderato. La SD Huesca, que continúa cuarta tras su empate a dos ante el Albacete del domingo, recibe el miércoles en El Alcoraz al Cádiz (19.30), el primer clasificado, y visita el lunes a las 21.45 al Real Zaragoza, el segundo. De los resultados que obtenga en estas dos citas depende parte importante de sus aspiraciones de regresar a Primera División por la vía rápida.

Esas dos jornadas en el calendario de la temporada llevan marcadas en rojo para los azulgranas desde hace tiempo, desde que se definió ya al inicio de la segunda vuelta el bloque de los cuatro conjuntos que conforman la cabeza de la tabla, y los tres meses de parón competitivo seguidos de las tres jornadas posteriores ya disputadas no han hecho sino acrecentar la relevancia que pueden tener. No en vano, las declaraciones previas al reinicio de la liga tanto de los jugadores como del técnico ya apuntaban a la importancia de arrancar con buen pie para llegar con confianza a las dos citas. Esto, sin embargo, no se ha conseguido del todo. Si bien de inicio se superó al Málaga con un solvente 1-3, después ha llegado la derrota con el Mirandés (1-2) y las tablas in extremis tras igualar un 2-0 en el Carlos Belmonte.

Míchel está optando por rotar al máximo su plantilla, de hecho, salvo Valera, el tercer portero, ya han jugado todos los miembros del primer equipo, incluidos Doukouré y Nwakali, inéditos antes del estado de alarma. Si en el segundo compromiso ya se produjeron seis novedades en el once, en tierras manchegas la revolución llegó hasta las ocho modificaciones. La prevención de lesiones está siendo uno de los vectores que guía esta decisión. Sin ir más lejos Sá, baja en los dos últimos partidos, e Insua no pudieron estar en el cruce con el Albacete por problemas físicos.

Si la fragilidad defensiva y la dificultad para generar peligro de forma continuada está siendo algunos de los problemas a solucionar de los de Míchel, su capacidad de reacción y su mayor clarividencia ante el gol se encuentran en el haber. Especialmente reseñable está siendo el caso de Rafa Mir, autor de cuatro en tres partidos.

El Cádiz, que derrotó a los oscenses en la primera vuelta con un 1-0, todavía no ha perdido ni un partido desde la reanudación, lo que no implica que no haya tenido que sudar. Ante el Rayo Vallecano y el Alcorcón rubricó dos empates a uno tras empezar por detrás en el marcador y entre un encuentro y otro venció al Numancia por 1-2 con un gol de Cala en el minuto 89. El Real Zaragoza, que en el último derbi aragonés sufrió un 2-1 y que el martes visita al Extremadura, ha caído en sus dos citas en La Romareda con el Alcorcón (1-3) y el Almería (0-2) y se impuso en cambio en su desplazamiento a Lugo (1-3).

Una vez se apaguen las luces de La Romareda por delante restarán otras seis jornadas que serán resueltas en apenas veinte días. Es decir no habrá tiempo ni de lamentaciones, en el peor de los casos, ni de dormirse en los laureles, en el mejor. Tocará en cualquier circunstancia seguir hacia delante porque aún aguardarán la UD Las Palmas, el Rayo, el Alcorcón, el Racing, el Numancia y el Sporting.