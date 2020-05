Kike Hermoso: “Con este nivel de entrenamientos podemos acabar arriba”

El central Kike Hermoso disfruta de un nuevo periodo como futbolista de la SD Huesca a todos los efectos. Aunque incorporado para jugar en el filial, el Ejea, abandera la remesa de futbolistas llegados de la cantera azulgrana para reforzar a los de Míchel Sánchez en la reanudación de los entrenamientos. A sus 20 años ya sabe lo que es debutar en partido oficial; los tres primeros de la campaña y a un nivel notable. Ahora, las convocatorias de 23 futbolistas y los cinco cambios estimulan la presencia de los jóvenes más allá de la anécdota: Bardají, Jordi Méndez, Manu Molina, Peñaloza y Carlos Kevin quizá tengan mucho que decir.

De momento, se ha dado voz a un zaguero al que alimenta la ilusión por sumar y trabajar desde que se pusieron en marcha los entrenamientos individuales hasta los de grupos. “Volvemos a hacer lo que más nos gusta, retomamos la normalidad poco a poco con precaución y cumpliendo las normas de seguridad”, ha señalado este viernes un Hermoso que se confiesa “emocionado y contento”: “Ese plus que da la competición es lo que más nos gusta, trabajar para jugar y dar el máximo y ya está más cerca”.

El madrileño afronta una oportunidad “impresionante de aprender de todos los compañeros. En mi caso, de los centrales y de los que han competido en Primera y son enormes. Tengo que entrenar, fijarme, es una oportunidad que aprovechar. Me han acogido y estoy encantado, todo lo que enseñan es impresionante. Me ayudan a mejorar y me aconsejan”. El central ya dispuso de la oportunidad de realizar la pretemporada veraniega con la SD Huesca y acudir después a varias sesiones de trabajo, por lo que se siente parte del proyecto “por cómo me han acogido y ese sentimiento de equipo”.

Hermoso reconoce la dificultad de jugar las once últimas jornadas para esta hornada procedente del Ejea y el Huesca juvenil, “pero damos el máximo y nos hemos cuidado durante la cuarentena. Queremos hacerlo lo mejor posible para que cuenten con nosotros si es necesario”. En lugar de establecer predicciones, el defensa prefiere “pensar en el siguiente partido, ganarlo y ya se verá cómo acaba la liga. Con este nivel de entrenamientos ojalá que sea en el lugar más alto posible. Veo el compromiso y la exigencia y es impresionante. Dependemos de nosotros pero el nivel es alto y podemos conseguir grandes cosas”.

El envoltorio, eso sí, resultará diferente sin público ni afición. “Va a ser extraño y hay que acostumbrarse a una situación atípica como ha hecho todo el mundo en sus trabajos. Notamos el calor con unos entrenamientos de gran carga, es una especie de pretemporada que nos toca para retomar el curso al más alto nivel”, ha valorado el madrileño.

Cinco apercibidos

La temporada se quedó en suspenso con una circunstancia que también puede alimentar las opciones de Hermoso: los apercibidos. Cinco futbolistas de la primera plantilla cuenta en su haber con cuatro amarillas y no podrán jugar ante el Mirandés en El Alcoraz si son amonestados en Málaga. Dos de ellos son los centrales titulares en los últimos tiempos, el intocable Jorge Pulido y Josué Sá. Además, se hallan al borde de la suspensión Juan Carlos Real, Dani Raba y David Ferreiro.