Los test, primera parada de la SD Huesca hacia la nueva normalidad

La SD Huesca regresa a su espacio natural este jueves para dar los primeros pasos en pos de la ansiada normalidad. Vuelve al IES Pirámide 55 días después del último entrenamiento grupal, que tuvo lugar un 13 de marzo que parece lejanísimo, y se someterá a los test de detección del coronavirus. Se trata del primer e inexcusable requisito que dejará paso a los entrenamientos individuales a partir del lunes 11 de mayo. Han sido casi dos meses de incertidumbre y de trabajo en casa a los que se empezará a pasar página con dos pruebas, la PCR (en inglés, Reacción en Cadena de la Polimerasa) y la serológica. Si los resultados, como se espera, son negativos se dará vía libre a la hoja de ruta prevista hacia la competición desde mediados del mes de junio.

Ninguno de los futbolistas y técnicos presentaba síntomas tras las pruebas médicas a las que se les sometió en el arranque de la semana, por lo que no se esperan sorpresas desagradables. Los dictámenes se conocerán en un plazo de entre 24 y 48 horas y los jugadores están citados entre las 10.30 y las 13.30 en el IES Pirámide. Estarán presentes los servicios médicos y personal del laboratorio contratado por LaLiga para estos menesteres. También se someterán a los test el cuerpo técnico y el personal el club que vaya estar ligado de una manera más estrecha a la labor de estos días: utilleros, lavandería, delegado, fisioterapeutas, doctores, departamento de comunicación y oficinas. En torno a medio centenar de personas. Las instalaciones se desinfectaron el lunes y la LFP les dio el visto bueno al día siguiente.

Los PCR se realizarán tomando muestras de la nariz y la boca y determinarán si se está portando el virus de la covid-19 y por lo tanto se es infectante. Los serológicos, para los que se necesita obtener sangre, indican igualmente si se está pasando la enfermedad, pero también si ya se ha superado al detectar los anticuerpos generados. Si alguno de los pacientes da positivo se le aislará de manera inmediata durante dos semanas, y el resto de compañeros podría iniciar los entrenamientos con total normalidad. Se realizarán nuevos test antes de que se alcancen las posteriores fases de la desescalada, cuando comience el trabajo en grupo y antes de que se retome el campeonato.

Los 23 futbolistas que entrenan habitualmente a las órdenes de Míchel Sánchez, en perfectas condiciones físicas tras haber seguido el programa establecido durante seis semanas y media por David Porcel y Jorge Carracedo, se personarán en el IES Pirámide como también Kelechi Nwakali y los seis jugadores de los filiales que estarán con ellos, al menos, en el primer tramo de los trabajos. Se trata de cinco futbolistas del Ejea (Ander Bardají, Kike Hermoso, Jordi Méndez, Manu Molina y Juan Peñaloza) y Carlos Kevin, de la SD Huesca de División de Honor juvenil. Si todo va como debe, las fases previas a los entrenamientos normales se acortarán en la medida de lo posible.

De momento, los protagonistas deberán comparecer este jueves en sus vehículos particulares, sin poder establecer ningún contacto de proximidad con los compañeros y ataviados con mascarillas y guantes. Una vez en el IES Pirámide se someterán a los test con todas las medidas higiénicas y de seguridad previstas en el protocolo de la LFP y las autoridades sanitarias. Es lo que se denomina fase cero de preparación para los entrenamientos. La uno incluirá desde el lunes la etapa de entrenamientos individuales para alcanzar el estado de forma mínimo que facilite la labor grupal de las fases dos y tres. Estará prohibido el acceso a las instalaciones a todo aquel que no haya superado las pruebas.

Durante la fase de trabajo individual, entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde, cada jugador tendrá que presentarse con su coche y su ropa de entrenamiento, no habrá duchas ni vestuarios, el entrenador no se relacionará con ellos y conocerán su labor la noche anterior. Todo el material común será desinfectado cada vez que lo utilice un jugador y se les entregará ropa a punto. En la segunda fase, los jugadores tendrán relación con su grupo de ocho compañeros y no con el resto, y se contempla la realización de concentraciones todavía discutida por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). La próxima semana estaban previstas pruebas de esfuerzo que se encuentran pendientes del visto bueno del Ministerio de Sanidad.