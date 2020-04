Una SD Huesca a pleno pulmón y con tres ‘fichajes’

En su entrevista virtual de esta semana, el capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, aludía a una clave para el devenir de lo que resta de campeonato liguero. De reanudarse, el central manchego considera que “la temporada la terminará bien quien más en forma esté y mejor plantilla tenga”. Míchel Sánchez, que hasta la fecha ha empleado a 27 jugadores, dispondrá cuando se retome el trabajo grupal, durante la tan necesaria fase previa a la vuelta del fútbol, de todos los integrantes de un plantel que se quiso durante su diseño equilibrado y compensado. Con dos futbolistas por puesto a la espera de la reaparición de Doukouré, de Mboula en su pico de mayor rendimiento y de Nwakali como alternativa por explorar.

La categoría de plata se retomará, de hacerlo, en vísperas del tramo determinante en el que siempre se juega todo. Las célebres diez últimas jornadas, a las que se llega con todo por definir. En esas, la SD Huesca afrontará once partidos en los que abrirse hueco en los puestos de ascenso directo o, como mal menor, en la fase de ascenso como tercer clasificado y por tanto ventaja de campo si es que no se determina su disputa en terreno neutral. Los azulgranas deberán afilar sus armas en una carrera en la que la posible disputa de encuentros cada 72 horas exigirá un elevado tono físico y recambios de garantías para todas las posiciones.

Así, la plantilla azulgrana dibujada el pasado verano por el director deportivo, Rubén García, y retocada durante el mercado invernal de fichajes debería responder a este desafío con el añadido del pivote defensivo Cheick Doukouré, recuperado para la causa en las últimas semanas antes del obligado parón y que debería ser importante en el desenlace de la liga. Por sus cualidades individuales y colectivas y, asimismo, como recambio de un Pedro Mosquera que pese a su presencia constante en los terrenos de juego ha resultado una figura capital en los planes de Míchel Sánchez con un rendimiento regular y sostenido.

Por su parte, Jordi Mboula, que llegó cedido del Mónaco en el mes de enero, solo disputó 14 minutos en la cita con el Extremadura en El Alcoraz (2-2) y evidenció encontrarse aún lejos de su mejor versión. Mientras, como el resto de futbolistas de la primera plantilla, se afana durante estas semanas en ceñirse a los entrenamientos telemáticos diseñados por el cuerpo técnico y será otro de los ‘fichajes’ para las once últimas jornadas en su rol de extremo eléctrico y habilidoso. La misión para la que se le trajo y después de las salidas de Joaquín Muñoz e Ivi López.

Otro futbolista que no se ha vestido todavía de corto es el nigeriano Kelechi Nwakali, tras un azaroso curso que le ha impedido disputar un solo partido oficial en España desde su incorporación a la SD Huesca. El joven centrocampista ofensivo, que disputó con su selección sub 23 el torneo preolímpico, no pudo incorporarse en la primera vuelta por motivos burocráticos -se le habría buscado un préstamo en España- y en enero se le inscribió en la SD Huesca B con la idea de cederlo al Ejea. La opción no cristalizó y se ha mantenido entrenando con los azulgranas y ha dado muestras de una calidad aprovechable si Míchel decide incluirlo en su libreta.

El régimen de partidos cada 72 horas también obligaría a fijarse en el calendario azulgrana, que depara seis desplazamientos y cinco choques en El Alcoraz. De los primeros, y al margen del paseo hasta Zaragoza en la jornada 36, aparecen como más gravosos los previstos a Málaga y La Coruña, y en un término medio los de Albacete, Santander y Gijón. El club había planificado un vuelo chárter a la Costa del Sol y deberá activar los mecanismos que alivien en la medida de lo posible esta carga a la plantilla.

Según la cuenta de Twitter Stats Segunda, la media de edad de los onces de la SD Huesca en las 31 jornadas de esta liga se encuentra entre los más altos: 28 años, como también le sucede al Cádiz o al Girona. De entre los rivales directos, el más ‘joven’ es el Real Zaragoza con un promedio de 25 años, similar al del Almería. Otro factor que invita a sacar provecho de la amplitud de la plantilla y una veteranía que puede resultar determinante cuando el ascenso esté en juego.