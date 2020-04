Okazaki se marca un futuro ambicioso con la SD Huesca

Shinji Okazaki, sometido al mismo régimen de trabajo que el resto de futbolistas de la SD Huesca, se marca en este periodo de confinamiento objetivos ambiciosos: jugar el curso que viene en la Primera División española y recolectar méritos para jugar con Japón el Mundial de Catar 2022. Una doble meta que inevitablemente se escribe en clave azulgrana. A expensas de que se reanude la presente temporada, el delantero nipón renovaría por una campaña más en el caso de ascenso a la máxima categoría, de la que disfrutaría en El Alcoraz como ya hizo antes en Alemania e Inglaterra.

De este y de otros desafíos ha hablado en un medio japonés, Hochi News, como también del lado humano y familiar de una cuarentena a la que se somete a más de 10.000 kilómetros de su país pero acompañado por su esposa y sus dos hijos. Okazaki, que este jueves cumple 34 años, relata las sensaciones y conclusiones de las 26 jornadas que ha disputado en la categoría de plata. Con ocho goles es el máximo anotador azulgrana y una de las razones a las que aferrarse para seguir creyendo en el éxito final con once jornadas de liga regular por delante más un hipotético ‘play off’. Día a día muestra en las redes sociales los ejercicios con los que se mantiene en forma.

Okazaki se muestra dispuesto a “asumir el desafío” que supone competir en la mejor liga del mundo y recalca el objetivo que le llevó al fútbol español después de abandonar el Leicester inglés. Para ello se comprometió en primera instancia con otro aspirante, el Málaga, y después apareció la posibilidad de la SD Huesca para desarrollar este objetivo. El ariete con todo, no cierra la puerta a un regreso próximo al fútbol japonés “si no tengo la sensación de que puedo hacerlo”, en el sentido de que no se logre subir con los oscenses o no encuentre una motivación que ahora preserva por todo lo alto.

El delantero refiere en esta entrevista telefónica sus sensaciones en el curso presente. La Segunda División le ha sorprendido para bien: “Hay muy buenos equipos aunque no sea la Primera División. Se da un buen fútbol, también áspero y competitivo, y he logrado ser un futbolista importante para que el equipo sume puntos”. Asimismo, se refiere al periodo que pasó en el banquillo, breve pero que le sirvió para crecer, aprender y motivarse. En lo que se ha jugado de campaña, Okazaki ha sido suplente en siete ocasiones y en su regreso a los onces de Míchel Sánchez marcó cuatro goles en las últimas cuatro jornadas.

Un poco más allá, el nipón mantiene encendida la llama de la selección nacional, con la que ha marcado 50 goles en 119 apariciones. A sus espaldas, tres Copas del Mundo, la última la de Rusia en 2018, y delante la ilusión por que se le vuelva a convocar. “Mis sentimientos por el equipo nacional japonés no han cambiado. Si me llaman, definitivamente iré. No creo que pueda negarme”, asegura antes de subrayar que un requisito previo residiría en jugar en la Primera División española. Los Juegos, en principio destinados a futbolistas más jóvenes, suponen otra posibilidad en su horizonte; de hecho, ya disputó la Copa América de Brasil 2019 con un plantel novel.

El fichaje azulgrana más mediático supera ya el bagaje de casi todas sus temporadas en el fútbol europeo; en su paso previo por Alemania e Inglaterra solo rebasó en dos ocasiones los ocho goles. Ambas, en la Bundesliga con el Mainz 05 alemán. Antes había acumulado diez en tres ejercicios con el Stuttgart, dos, siete y uno respectivamente. Después dio el salto a la Premier League con el Leicester y, al margen del histórico título de liga en 2016, sus cifras tampoco alcanzaron las actuales con la SD Huesca: cinco, seis, tres y ninguno entre 2015 y 2019. Aquí se ha marcado otro reto que parece factible: rebasar las diez dianas.