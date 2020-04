Pulido: “Ha sido fácil llegar a un acuerdo con el club para que sea viable”

Tras el acuerdo de reducción de salarios para la plantilla, el cuerpo técnico y los altos directivos anunciado el pasado sábado, el protagonista esta semana de las ruedas de prensa virtuales que la SD Huesca viene celebrando periódicamente a raíz de las medidas de confinamiento ha sido precisamente Jorge Pulido, capitán de los azulgranas, junto a Ferreiro y Mikel Rico, y uno de los representantes de los futbolistas durante una negociación que fue “fácil” y que permite que “el club sea viable”.

El manchego califica la situación actual, en la que la liga se encuentra detenida y los entrenamientos se están llevando a cabo en los domicilios de forma individual, como de “complicada”. Y, aunque cree que los futbolistas tienen que poner de su parte “para terminar la competición sea como sea”, también expone que por encima de eso y de las pérdidas económicas, “hay que mirar y asegurar la salud para todos”.

Al central le preocupa el estado físico en el que pueda llegar el equipo a la reanudación de la campaña, algo que si se da no parece probable que ocurra antes de junio, y el frenético ritmo de encuentros que tendrán que afrontar. “Yo soy de los que no paro ni en verano y aún así, luego, en los primeros partidos, y aunque hayas tenido mes y medio de pretemporada, cuesta porque no estás con la chispa que teníamos ahora”. Por ello también advierte de que “después lo difícil será jugar cada tres días porque, si ya de normal después de jugar cuesta recuperar, ahora con todo tan seguido y con los desplazamientos que tenemos de diez y once horas en autobús se hará duro”. Así que para tratar de llegar lo mejor preparados posible fija en “entre tres semanas y un mes” el tiempo de entrenamientos previo necesario “para poder competir en un estado que, aunque no sea muy bueno, por lo menos sirva para prevenir lesiones”.

A este respecto, también prevé un ritmo en los partidos diferente al habitual. “La temporada la terminará bien quien más en forma esté y mejor plantilla tenga”, señala. Por otro lado, no acaba de ver con buenos ojos propuestas que se están recibiendo en los últimos días como la de terminar la competición en un único campo neutral. “Muchos clubes económicamente no van a poder permitirse eso a no ser que sea La Liga la que corra con los gastos”, valora, y añade “como jugador del Huesca algo así nos perjudicaría porque en El Alcoraz estábamos consiguiendo muy buenos resultados”.

Las preguntas enviadas previamente por periodistas y aficionados incluían también referencias a cuestiones de la dinámica interna del vestuario. Pulido desvela que el más puntual acostumbra a ser Ferreiro, “si diez minutos antes de una charla o un entrenamiento aún no está pensamos que le ha pasado algo” y que el que más tarda es Mosquera “nunca consigue encontrar la sala a tiempo”. También existe cierta disparidad de opiniones a la hora de escoger la música entre los veteranos y los más jóvenes, y de entre estos últimos destaca a Álvaro: “Es de los mejores porteros con los que he jugado junto a Remiro, tiene una gran confianza”.

El defensa, que la semana pasada cumplió 29 años y que a la hora de renovar hace un año valoró por encima de todo el buen encaje que él y su mujer han tenido en Huesca, destaca como mejor momento de su carrera el del ascenso. “Es verdad que el año en Primera era algo muy bonito para todos, pero también fue un sufrimiento constante partido tras partido”, explica sobre la campaña anterior en la que “estaba bien jugar con el Madrid y el Barcelona, pero yo lo que quiero es ganar y lo hicimos poco”.

El ambiente que se vive en El Alcoraz lo describe como “increible”. Tras el paso por Primera “en el que la gente nos apoyo mucho”, de la temporada actual subraya “el dia del Zaragoza” y apunta que “hay partidos que están siendo más fríos y quizá nosotros no transmitimos en algunas ocasiones”. “Cuando El Alcoraz está a tope se nota mucho, es un campo relativamente pequeño donde se siente a la gente de verdad, cuando estás mal y la escuchas se te ponen los pelos de punta y lo das todo”, explica.

En un futuro no se ve como entrenador y sí como preparador físico, readaptador o profesor de Educación Física. “Llevo en este mundo desde los seis años perdiéndome puentes, fines de semana y cosas con la familia y los amigos, ser entrenador sería volver a lo mismo y a esa presión del día a día que además no dependería de mi sino de los 25 jugadores de la plantilla”, se sincera. Aún así, de su profesión le gusta todo. “El fútbol me ha enseñado valores como el compañerismo, la humildad, el trabajo y el sacrificio”, resalta.