La SD Huesca quiere ganar hasta en los videojuegos

La SD Huesca entra de lleno en el emergente mundo de los deportes electrónicos. Competirá esta temporada en la denominada eLaLiga Santander, en las FIFA 20 Global Series que giran alrededor del celebérrimo videojuego de fútbol. Sus representantes serán la leonesa Sandra Martínez y el barbastrense Jonathan Rodríguez, que unen fuerzas y defenderán la camiseta azulgrana. Este jueves se han presentado en la tienda de Ecomputer en la capital oscense y retado a los jugadores de la primera plantilla Eugeni y Cristo, a los que han derrotado por 3-2, y a Laura Salinas y Marta Alonso, del femenino.

Entre febrero y mayo se desarrollará una competición a la que concurren 33 clubes de Primera y Segunda División. Sandra y Jonathan viajarán en primer lugar a Madrid el próximo viernes 14 de febrero. Allí se pondrán en liza los primeros puntos para posicionarse en la clasificación general. A continuación se celebrarán dos torneos online en los que los jugadores lucharán por llegar al segundo torneo presencial, el Mid Season, que se celebrará en Barcelona durante el mes de abril. El próximo 9 de mayo, Madrid acogerá la gran final de la competición oficial de España, donde se conocerá al campeón de esta temporada.

Para conseguirlo, los aspirantes dedican varias horas a prepararse. Después de todo, la meta de muchos de ellos es la de dedicarse de forma profesional a un sector que cada vez cobra una mayor pujanza en nuestro país. Tras un proceso de selección previo, Sandra y Jonathan han sido los escogidos por la SD Huesca. No son personas anónimas en este mundillo. Sin ir más lejos Sandra, natural de León, acumula más de 11.000 seguidores en Twitter.

“Para mí representar al Huesca es todo un orgullo, como también que las chicas estén cada vez más presentes en los deportes electrónicos. Espero hacerlo lo mejor posible”, ha reflejado Sandra, aficionada al fútbol desde muy pequeña. No se esperaba que un club profesional le escogiera y es “una oportunidad única. Me contactaron por Twitter y aquí estoy”. Espera “hacerlo lo mejor posible y que haya sorpresas. Esperamos que esta modalidad siga creciendo para que haya más oportunidades”.

Por su parte, para Jonathan Rodríguez es más especial si cabe porque “al ser de Barbastro siempre me he fijado en la SD Huesca”. El jugador destaca la “dureza” que representa prepararse para este tipo de torneos puesto que “hemos de estar concentrados para no fallar ante ningún rival. Lo ideal es invertir cinco o seis horas al día para estar al máximo nivel, o incluso con dos”. Su anhelo es dedicarse profesionalmente, “pues hay mucha gente en España que se dedica a esto”.

El consejero delegado del club, Manolo Torres, les ha entregado las equipaciones con las que representarán a la entidad. El nombre de guerra de Sandra es Sankhs y el de Jonathan, Icyjony. “Nos sumamos a una tendencia. Estamos convencidos de que el tratamiento de datos y los deportes electrónicos se van a configurar como unos de los elementos más importantes en el ámbito del patrocinio. La SD Huesca, en la medida de sus posibilidades, tiene que estar ahí y por eso nos sumamos a esta iniciativa pionera de la LFP que va a marcar tendencia en los próximos años”, ha sintetizado Torres.