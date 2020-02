Cristo: “El último partido fue malo y hemos hablado de cómo mejorar”

Pasan los días y se asoma en el horizonte de la SD Huesca el desafío de Montilivi. Superado el mercado invernal de fichajes y digerida la derrota de Ponferrada, los azulgranas lucen ímpetu en los entrenamientos y aspiran a mejorar el rendimiento mostrado en El Toralín en el primero de los tres ‘Everests’ que presenta febrero; tras el Girona este sábado (16.00) aguardan el Almería y el Rayo Vallecano. Tres citas encadenadas que ofrecerán una fotografía fidedigna del momento actual de los de Míchel Sánchez.

A la espera de volver al once se encuentra el delantero Cristo González, cuya última titularidad data del 4 de enero en Elche y que ha asistido en las últimas semanas a la llegada de Rafa Mir y la marcha de Dani Escriche. “La mejor oportunidad es siempre el siguiente partido, da igual que sea en casa o a domicilio, hay que ganarlo y para eso trabajamos toda la semana. El poder de cada equipo lo marca la tabla y el Girona es un buen equipo como todos. Ningún estadio es sencillo, hay que pelearlo y seguro que traeremos un buen resultado”, valorado.

El estado de ánimo de los azulgranas es, en palabras del ariete canario, óptimo para afrontar con garantías esta cita: “Siempre estamos bien, con muchas ganas de que llegue el encuentro. Las claves pasan por no perder nuestra identidad en ninguna fase del partido, hacer lo que trabajamos en ataque y defensa, en estar ordenados”. En el vestuario se reconoce que “el último choque fue malo, lo sabemos, por diferentes aspectos que ya hemos hablado para mejorar. Ya no vamos a poder ganarlo ni perderlo, pensamos en el Girona”.

Han sido unos días de conversaciones y correcciones, y Cristo ha aludido a que se trata de “cosas que el entrenador nos inculca y en algunas fases dejamos de hacer. Hemos de mantener el nivel alto de concentración y de equipo”. Todo ello, con independencia de un rol que ha perdido relevancia en las últimas jornadas. Desde la llegada de Rafa Mir, el punta cedido por el Udinese ha acumulado 50 minutos repartidos entre las citas con Lugo y Ponferradina; en este último caso, saltó al campo en el segundo periodo.

“Cada jugador trabaja para ponérselo difícil al míster, a lo mejor no lo estoy haciendo lo suficiente. Estoy mentalizado de que el trabajo diario es el camino. Todos remamos en el mismo barco y tenemos ganas de jugar”, ha añadido. A la SD Huesca no le obsesiona Stuani, autor de 20 goles en lo que va de curso: “Trabajamos para ganar al Girona, no a Stuani”, ha zanjado Cristo González.

La plantilla que perseguirá el ascenso a Primera División, pues el director deportivo Rubén García descartó durante la presentación de Jordi Mboula que se vaya a acudir a la opción de los futbolistas en paro, se ha ejercitado este jueves en el IES Pirámide con la única ausencia del central portugués Josué Sá, que causará baja por la lesión en el cuádriceps que le hizo descabalgarse de la cita del pasado fin de semana apenas transcurrida media hora.

El meta Rubén Yáñez, ausente de la dinámica grupal por la lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho, ha trabajado junto al preparador de porteros, Adrián Mallén, y al canterano Javier Gasca. Cheick Doukouré, por su parte, ha sido uno más en las tres partes de la jornada: estrategia, fútbol tenis y gimnasio, como también un Kelechi Nwakali cada vez más integrado en su nuevo destino. Algunos de los jugadores, como Miguelón o Pulido, se han marchado tras el primer tramo y esta sesión precederá a la última, el viernes a puerta cerrada, antes del desplazamiento a Gerona.