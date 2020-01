Sergio Gómez: “Tenemos que saber que los partidos duran más de 90 minutos”

Sergio Gómez ha mostrado este martes la postura de la plantilla de la SD Huesca tras los goles recibidos in extremis tanto en Oviedo el pasado domingo como en Elche en el anterior desplazamientos. Cuatro puntos que volaron en el último suspiro. ¿Vaso medio lleno o medio vacío? El mediapunta catalán, que se ha subido de nuevo a los planes del técnico Míchel Sánchez, se adentra por la vertiente más optimista y quita hierro a las circunstancias en que se han producido los dos últimos empates a domicilio; como dictan los cánones, el del Tartiere se ha de hacer bueno superando al Lugo este sábado en El Alcoraz (16.00).

Bajo la intensa lluvia, el jugador azulgrana ha relativizado lo de Oviedo. “Fue una pena. Hicimos un partido completísimo, en líneas generales estuvimos muy bien y fue duro. El equipo estaba destrozado después del encuentro, pero ya está con ganas de afrontar la semana y de que la afición nos apoye como siempre en busca de los tres puntos”, ha valorado. También ha encontrado diferencias entre los dos partidos, puesto que “en Elche el empate fue un poco más justo, ellos dominaron la primera parte y estuvimos nosotros mejor en la segunda. Oviedo fue diferente. Dominamos los 90 minutos y su única ocasión clara fue la del gol”.

NOTICIAS RELACIONADAS Joaquín Muñoz jugará cedido en el Mirandés

En el regreso a los entrenamientos, el plantel azulgrana se ha sometido a la habitual sesión de vídeo para repasar los detalles del encuentro anterior, donde Míchel ha explicado sus pormenores. “Al final es algo mental, tenemos que estar más unidos y saber que los partidos duran más de 90 minutos. No es un problema, a lo mejor se ha mirar a la portería contraria y no a la nuestra. Han sido dos detalles en los que hemos estado mal y hay que pensar en el siguiente compromiso”, valora un Sergio que se define como “ambicioso” y sabe que “tengo que aportar más arriba, y cuando las cosas no salen atacando hay que ayudar al equipo durante todo el choque”.

Sergio Gómez detecta una mayor madurez en el grupo después de encadenar la mejor racha sin derrotas de lo que va de temporada. “Necesitamos el apoyo de El Alcoraz, que estemos unidos es la clave para que el Huesca consiga el objetivo”, ha añadido. Tras una semana con los encuentros ante Tenerife y Oviedo y sin Copa, los azulgranas disponen de más tiempo de recuperación. Mientras, el club ha organizado este jueves un acto de homenaje a los 50 primeros socios de la entidad que se desarrollará a partir de las 18.00 en el Casino de Huesca.