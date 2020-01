David Ferreiro: “La SD Huesca puede dar muchísimo más y los resultados llegarán”

La derrota de León no tuvo atenuantes para la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca pese a tratarse de una competición distinta a la liga. La Copa del Rey dejó en casa a varios de los presumibles titulares este miércoles ante el Tenerife en El Alcoraz (19.00); entre ellos, a un David Ferreiro que se ha referido este lunes a la necesidad de levantarse en casa con independencia de que un encuentro fuese copero y el siguiente, de Segunda División. Manda el objetivo del ascenso.

Dos partidos, con Tenerife y Real Oviedo, deparan los siete próximos días y el extremo gallego los califica de “importantes”. “Venimos de una derrota y hay que seguir fuertes en casa y sumar los tres puntos. El objetivo es el Almería, que se encuentra a tres de nosotros. Hay aspectos a mejorar y hacemos autocrítica, solo queda entrenar y mejorar”, ha valorado uno de los capitanes azulgranas, que desde el derbi aragonés ha recuperado el favor de Míchel Sánchez.

Los futbolistas se marcan el objetivo en los próximos compromisos de “seguir arriba, y es complicado porque los de atrás aprietan. El Cádiz y el Almería se quieren distanciar pero no se lo podemos permitir. Tenemos que seguir fuertes en El Alcoraz y mejorar fuera”. Esa ambivalencia de la SD Huesca en El Alcoraz y domicilio se ha remarcado en los partidos de Elche y León: “En casa estamos muy fuertes y fuera nos cuesta mucho. Se nos han escapado victorias en los últimos minutos, hay que corregirlo y lo vamos a conseguir”.

En Segunda, “todo está tan igualado que lo de menos es la clasificación. El Tenerife ha ganado en casa y con entrenador nuevo (Rubén Baraja) seguramente ha mejorado”. Para Ferreiro, “la exigencia siempre es buena. Estamos a tres puntos del ascenso y en buena dinámica. Después del partido con el Real Zaragoza la gente se ha vuelto a ilusionar, sabe que somos capaces de ganar y por eso nos exige mucho. Nos centramos en seguir sumando victorias para que no se escapen los de arriba”.

El gallego, de 31 años, se muestra tan feliz como exigente con su situación personal, pues considera que todavía no ha dado lo mejor de sí este curso, en el que acumula 18 compromisos en la categoría de plata. “Trabajo para ayudar los 90 minutos o desde el banquillo. La primera vuelta ha sido un poco irregular y tengo que mejorar en algunos aspectos, también en el gol. Confío en recuperar ahora mi mejor versión. Soy muy autocrítico, he tenido ocasiones y no han entrado, El equipo puede dar muchísimo más, somos conscientes, y los resultados llegarán”, ha zanjado.