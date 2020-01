La SD Huesca se centra ya exclusivamente en la liga

Con la eliminación de la Copa del Rey en el Reino de León aún muy reciente, la SD Huesca volvió este domingo por la mañana a los entrenamientos consciente de que solo le queda pensar en la liga y en el objetivo principal, el ascenso a Primera División. En este sentido, la semana trae a los azulgranas dos compromisos ligueros frente a rivales con apuros en la clasificación. El miércoles llega a El Alcoraz el Tenerife (19.00) y el domingo toca visitar al Oviedo (18.15).

Los canarios marcan la salvación dentro de un curso que no les está siendo nada sencillo. Rubén Baraja lleva al frente del equipo las cuatro últimas jornadas con una victoria, un empate y dos derrotas como bagaje en la liga, mientras que en el torneo del KO sigue adelante tras eliminar el sábado al Rayo Majadahonda en los penaltis después de un 1-1. Antes que él ya habían ocupado el cargo López Garai y, de forma interina durante dos partidos, Sesé Rivero. Un puesto y un punto por encima se encuentra el Oviedo. Los asturianos no han sacado adelante ninguna de sus últimas tres citas. En las más recientes, con el Racing y el Málaga se pusieron por delante, pero acabaron firmando el 1-1.

En el Pirámide, Míchel dividió a la plantilla en dos grupos. Sobre el césped trabajaron con mayor intensidad y disputaron un partidillo los suplentes y los que no tuvieron minutos en León, incluido Sergio Gómez, que no había viajado por una lesión muscular, mientras que en el gimnasio se quedaron los titulares. A lo largo de la semana no se guardará ningún día de descanso y para el lunes los jugadores están citados a las 10.30, también en el Pirámide y a puerta abierta.

Javi Galán, que frente a la Cultural lució el brazalete de capitán, ejerció de portavoz del vestuario. "Queríamos pasar a toda costa, porque para la gente que está teniendo menos minutos era una buena oportunidad para coger ritmo", expuso sobre la Copa. "Ahora nos centramos en la liga y en conseguir el ascenso", mencionó sin rodeos la meta fijada. Para ello ayudaría, "coger una buena racha y eso pasa por seguir igual en casa y mejorar un poco fuera". "El miércoles hay que sacar los tres puntos", reconoció.

Del Tenerife manifestó que “juega bien y tiene buenos jugadores” y que “aunque esté en una mala dinámica en Segunda no hay ningún equipo que lo vaya a poner fácil”. Mientras que sobre el hecho de jugar dos partidos de liga en una semana consideró que “tenemos una buena plantilla, muy competitiva y seguro que lo llevamos bien”.