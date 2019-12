Los jugadores de la SD Huesca hacen autocrítica y propósito de enmienda

La Sociedad Deportiva Huesca ha sufrido la séptima derrota de la temporada y encajado por primera vez más de un gol en El Alcoraz. Aspectos que evidenciaron la floja actuación del equipo azulgrana, lo que también reconoció David Ferreiro: "No ha sido un buen partido, el Rayo nos ha dominado, tenemos buenos jugadores y jugamos bien al fútbol pero no nos han dejado".

El gallego ha lamentado que se hubiese mostrado "una versión poco conocida en El Alcoraz, nos ha costado, sabían cómo jugarnos, es un equipo muy intenso y ha sabido manejar el partido". En opinión de Ferreiro, el 0-2 fue un resultado inapelable: "Tenemos que hacer autocrítica, corregir errores y seguir mejorando. Queda mucho tiempo, estamos arriba y seguiremos ahí".

El conjunto azulgrana, "aún tiene margen de mejora y estoy seguro de que vamos a ir a más, se verá en la segunda vuelta. No nos podemos venir abajo". Por su parte, el lateral derecho Miguelón Llambrich se ha referido a pasar página cuanto antes y centrarse en el partido del próximo sábado ante el Mirandés en Anduva: "No ha sido un buen partido pero pensamos ya en el siguiente. No todos los partidos salen bien, en algunas fases nos han superado. Tenemos un buen equipo pero ha sido un día malo, tenemos que seguir trabajando. Pensamos ya en el Mirandés, toca seguir".

Los azulgranas le dicen a la afición "que nos siga apoyando como lo está haciendo. No estamos acostumbrados a perder en casa y vamos a seguir trabajando". Antes del encuentro, el club ha rendido homenaje a Mikel Rico, que el pasado fin de semana en Alcorcón disputó su partido número 100 con la SD Huesca. El consejero delegado, Manolo Torres, le ha entregado una camiseta con esta cifra redonda serigrafiada.