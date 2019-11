La SD Huesca se rearma con la vuelta de Jorge Pulido

Remite el frío en la Sociedad Deportiva Huesca, que en una semana larga en la que ya asoma el partido del sábado con la Ponferradina en El Alcoraz (20.00). Los azulgranas han trabajado este martes con el calor que produce ver de vuelta a Jorge Pulido, que se ha entrenado sin problemas después de superar la sobrecarga muscular que le impidió viajar a Fuenlabrada. También lo ha hecho Damián Musto, ausente el lunes por un golpe en el tobillo, e Ivi López se ha ejercitado al margen y ya toca balón. Eso sí, Raba sigue fuera con una gastroenteritis.

Una acumulación de buenas nuevas a las que se han sumado en los últimos días las buenas condiciones físicas de un Pablo Insua que el pasado fin de semana accedió a su primera convocatoria en nueve meses, y de un Pedro López que ha dejado atrás la tendinitis que le ha mantenido en fuera de juego durante un mes. El valenciano ha atendido tras la sesión a los medios informativos, en un contexto en el que cobra más importancia la situación general del equipo que la particular de sus futbolistas por la polarización del rendimiento en casa y a domicilio.

Pedro López, voz curtida del vestuario a sus 36 años, está a disposición del técnico Míchel Sánchez y se encuentra “bien, las tendinitis no son fáciles de curar. Con alguna ligera molestias que irá remitiendo, puedo entrar en la dinámica de grupo que es lo que echaba de menos”. Con la ilusión perdida de ganar en Fuenlabrada, y desde fuera, el lateral entiende que “hay que aprender de los errores, estamos en noviembre. A todos nos hubiese gustado ganar pero con la ilusión que tenemos todos y con la afición trataremos de corregir esos fallos fuera de casa”.

El análisis del vestuario se encamina a la “falta de confianza”. Argumenta Pedro López que, lejos del Alcoraz, “hacemos ocasiones pero siempre pasa algo en el partido que te descoloca un poco. El otro día nos hacen el 1-0 en un córner y antes si llega a meter su ocasión Raba habría cambiado el partido. Son pequeñas cosas a las que hay que dar una vuelta y que el Huesca no sufra fuera”. El defensa firma las palabras de su entrenador acerca de la salida “fría” al encuentro, y “los rivales saben cómo jugamos y a veces se nos hace complicado atacar a un equipo replegado. Para eso trabajamos y buscamos soluciones”.

Los azulgranas se muestran convencidos de que se han mostrado buenas versiones, “el equipo juega, pocos equipos le hacen esas ocasiones al Fuenlabrada. A partir de ahí es un querer y no poder ante once futbolistas que se meten en su campo”. El contraste de El Alcoraz no esconde que “hay que seguir creciendo y aprender de los errores con la ilusión que se respira en la afición y la ciudad. Es cuestión de que no se repitan esos fallos”.

El talón de Aquiles del Huesca se encuentra en el balón parado, y Pedro López admite que “en Fuenlabrada nos dieron la primera en la frente, pero no creo que tengamos excesivos problemas. Hacemos menos daño a nivel ofensivo. No queremos meternos en la cabeza que hay un problema porque parece que ocurre más. Vamos a responsabilizarnos cada una de nuestra parcela en las marcas y las zonas”. El fútbol no es “jugar bonito dando toques y líneas de pase. El míster nos explica que también es el balón parado, defender un córner o que te cojan en la estrategia. Tenemos que entender que es igual de importante”.

El lateral no ha de ejercer su magisterio puesto que “la gente tiene aquí la cabeza muy bien amueblada, no necesitan de jugadores con experiencia. Hay que naturalizar todo y corregir esos errores, la mejor manera es intentar responsabilizarnos más a balón parado porque es una pena con todas las cosas bien que hacemos los partidos”.