Datkovic: “Mi sueño es jugar en Primera División”

Tras el entrenamiento de este martes en el IES Pirámide ha pedido la voz y la palabra Toni Datkovic, defensa de la Sociedad Deportiva Huesca que en las dos últimas citas ante Elche y Tenerife ha tomado el relevo de Josué Sá y aspira a mantenerse en el puesto. Sus mayores avales, el buen nivel individual mostrado y las dos porterías a cero. En un esforzado y meritorio castellano, pues lo está aprendiendo con el contacto entre compañeros y la televisión, sin acudir a una academia, el central croata ha recordado el partido del Heliodoro como "muy duro, con un equipo que tiene mucha posesión, como nosotros, y que nos llevó a tener muchos duelos y muchos balones largos. Al final, tuvimos un jugador más y buscamos el gol, pero nos tuvimos que conformar con un punto, aunque siempre queremos tres para estar arriba".

Datkovic pone por delante el bien común antes que el propio crecimiento individual en su primera experiencia en España, pues llega cedido por el Lokomotiva Zagreb con opción de compra al final de la campaña: "La competencia es buena para cada jugador. El míster es quien decide y nosotros solo queremos mostrar sus ideas sobre el campo; juegue quien juegue, Sá o yo, vamos a hacer lo que nos pide".

Datkovic, seguido muy de cerca por el director deportivo, Rubén García, antes de su aterrizaje valora la liga como "muy buena. La Segunda es una de las mejores ligas del mundo y yo estoy muy contento de estar aquí, porque mi sueño es jugar en Primera. Esto es una oportunidad muy grande y haré todo lo posible por estar allí".

El defensa se ha adaptado bien a una ciudad que le recuerda a sus orígenes en Croacia y espera con ganas la siguiente tarde en El Alcoraz, este sábado ante el Real Oviedo (16.00). "Cuando jugamos en casa lo hacemos todo bien. Fuera, nos cuesta un poco más. Pero estamos contentos, porque tenemos muchas oportunidades. Ahora contra el Real Oviedo tenemos que hacer todo lo posible para dejar los puntos en casa", concluye un Datkovic que llegó rodado y a un altísimo nivel físico, pues había disputado siete partidos oficiales en su país.

En los ovetenses, el extremo Marco Sangalli ha superado el susto del dolor en el pecho que le impedía respirar bien y que le obligó a pedir el cambio hace dos semanas en Málaga, una molestia que ya le permite entrenar con normalidad y que no será obstáculo para que el técnico, Javi Rozada, pueda contar con él en Huesca. En el trabajo matutino el susto lo ha dado Ibra, que recibió un golpe en un choque con Ortuño y no completó una sesión en la que no participó Berjón por segunda jornada consecutiva y a la que se unieron Riki, Viti y Steven del filial al faltar también Joselu, que se ejercitó al margen por su tendinitis.