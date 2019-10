Míchel: "Estar arriba nos da seguridad"

Míchel Sánchez compareció ante los medios de comunicación tras la victoria sobre el Málaga con confianza y una actitud más relajada que en otras ocasiones. El resultado y el juego de los suyos durante muchos minutos lo propiciaron. "Ha sido un triunfo muy importante, pienso que hemos hecho unos 75 minutos muy buenos", valoró satisfactoriamente. De hecho, el único pero que puso a los suyos fue el tramo final desencadenado tras el fallo en el penalti de Ferreiro. "Quizá ha cambiado la dinámica del equipo, luego hemos tenido ocasiones para el 3-0, no lo hemos conseguido y, cuando ellos se han quedado con uno menos, no lo hemos interpretado como debíamos porque hemos tocado, pero sin profundidad", analizó, señalando que, de todos modos, "diez o doce minutos no pueden empañar el gran partido del equipo" y que "tener un bajón de juego a lo largo de un encuentro es normal".

Para el técnico, la imagen mostrada por su conjunto fue "una de las mejores" de lo que se lleva de temporada. Su aseveración la argumentó ciñéndose especialmente al plano defensivo. "Era un rival en una situación delicada, pero que venía de empatar en Zaragoza, que defiende muy bien y que sale a la contra. Sin embargo, no le hemos permitido correr cómo sabe", analizó. "Somos el equipo que menos tantos encaja", subrayó.

Respecto al hecho de que por primera vez desde el 3-1 sobre el Deportivo de la segunda jornada la SD Huesca hubiese sido capaz de marcar más de un gol en un partido, Míchel señaló que siempre había estado en relación a esto "tranquilo" porque "los jugadores genera ocasiones de gol y cuando eso ocurre al final tienen talento suficiente para marcar".

Con los tres puntos de la victoria, el Huesca sube hasta la tercera posición en la tabla cuando se llevan diez jornadas disputadas. "Estar en posiciones de privilegio es importante porque nos da seguridad, pero es anecdótico porque 42 jornadas dan para mucho y hay que tener los pies en el suelo y saber que habrá momentos difíciles en los que todos tendremos que estar juntos".

Víctor reclama un penalti

Víctor Sánchez del Amo, técnico del Málaga, criticó la primera parte de los suyos en la que echó en falta "actitud" y destacó el esfuerzo en la segunda "con peligro a balón parado". Además reclamó un penalti sobre Boulhourd que "podía haber sido el 1-1".