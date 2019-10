Míchel: "Nos ha faltado calma y tranquilidad"

Aunque reconociendo que hay aspectos a mejorar, Míchel Sánchez quiso mandar tras la derrota con el Cádiz un mensaje de calma así como reforzar la moral de su equipo. "Estoy orgulloso de los jugadores", cerró su intervención en la sala de prensa del Ramón de Carranza. Antes, la había iniciado haciendo un balance del choque ante el líder de Segunda División. "La sensación hasta el gol es muy buena, a partir de ahí nos hemos descontrolado, hemos permitido muchas más contras al Cádiz y no hemos sido capaces de generar lo suficiente", resumió.

"Cualquier situación en el campo, sea acierto de ellos o error nuestro no nos puede condicionar tanto, hemos sido precipitados en algunas acciones y ante un equipo que defiende tan bien y que es capaz de correr, como no seas capaz de dominar muy bien, te cuesta mucho correr para atrás", continuó su análisis añadiendo que los suyos habían hecho "un esfuerzo espectacular en las transiciones".

El gol de Lozano parte de un fallo de Eugeni, una circunstancia sobre la que el preparador, más que criticar la actuación concreta del centrocampista, alabó las cualidades del rival: "Es un equipo que domina los espacios y que alguna te puede generar". "Ha sido una falta a favor, hemos jugado deprisa y luego no hemos sabido defender porque podíamos haber hecho falta o presión tras pérdida", desgajó la situación. "Los fallos forman parte del juego y no les puedo decir nada a mis jugadores porque han trabajado muy bien", se resignó, aunque si consideró que ese borrón había "condicionado el resto del partido".

"Ha faltado calma y tranquilidad", valoró. "Les he comentado a los jugadores que tras le gol teníamos que haber tenido poso y paciencia para seguir haciendo lo mismo, pero no hemos sido todo lo eficaces que debiéramos", se sinceró. "No me gusta ver al equipo así porque confío mucho en el vestuario, tengo una gran plantilla y grandes futbolistas que tienen que ser capaces de dominar independientemente del resultado", expuso.