SD Huesca: Más posesión y menos remates

La Sociedad Deportiva Huesca busca un estilo reconocible y constante que se fundamenta en la posesión de la pelota para hacer daño al rival a partir de un fútbol atractivo. En las cuatro primeras jornadas han aparecido todos estos aspectos aunque no de manera constante. Entre las dos victorias ante Las Palmas (0-1) y Deportivo (3-1) y los partidos ante Almería (1-0) y Sporting de Gijón (1-0), los azulgranas han reducidos sus ocasiones de gol. Sin embargo, disponen de más balón con el objetivo de minimizar las opciones del contrario. No terminan de conseguirlo, como tampoco de cerrar los partidos para no sufrir en el tramo final.

En un contexto muy positivo, con tres victorias en cuatro jornadas, el Huesca remató menos entre los tres palos tanto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos como el pasado domingo con respecto a las citas iniciales. El equipo de Míchel Sánchez necesitó seis remates en el Estadio de Gran Canaria para imponerse con el gol de Álex Gallar a los 76 minutos. Un marcador escueto que no refleja la realidad, puesto que los oscenses realizaron cuatro intentos en la primera mitad más un cabezazo de Mikel Rico que se marchó fuera. La tendencia se intensificó ante el Deportivo con un disparo más (siete en total) y un espectacular acierto con los goles de Eugeni a los 25 minutos, Raba en el descuento de la primera mitad y Pulido en el minuto 52.

Después del tercer gol Raba, Juan Carlos, Ferreiro y Sergio Gómez pudieron aumentar la cuenta pero se toparon con el portero gallego o bien con el poste. La SD Huesca completó su actuación más completa hasta la fecha justo antes del cambio de paradigma contra Almería y Sporting. En estos dos últimos choques, los azulgranas han frecuentado menos la portería rival. El la ciudad andaluza solo se contabilizó un chut a puerta, de Cristo González y sin demasiada dificultad para René. Y el pasado fin de semana, dos lanzamientos mas, el gol de Raba a los 48 minutos y una opción lejana de Ferreiro, se sumaron a otra oportunidad de Escriche y gol anulado a Ivi López por fuera de juego del primero.

13 lanzamientos a puerta en las dos primeras jornadas y tres en las dos siguientes representan la desnivelada estadística al respecto, que tiene que ver asimismo con situaciones defensivas del oponente que los oscenses han tratado de sortear con menor efectividad cuando se le han cerrado las vías de acceso por dentro. Los centros al área se han convertido en un recurso habitual que no siempre han encontrado rematador dentro del área. A este respecto, el tanto de Raba al Sporting representa la culminación del plan que Míchel tiene para este tipo de acciones ofensivas. Los goles han llegado por ahora desde la segunda línea, con Raba como protagonista, y Mikel Rico y Ferreiro se reparten el pastel de las asistencias con dos cada uno. La quinta ha sido obra de Escriche.

Así como el año pasado el Huesca llegaba mucho y anotaba poco, en la presente campaña el detalle del valor pretendido se encuentra también en atesorar el balón para minimizar riesgos. Así se ha producido, con algún altibajo, en estas cuatro primeras jornadas. Los azulgranas tuvieron menos posesión que su oponente en Gran Canaria (47 %) pero ganaron esta estadística ante Deportivo (53 %), Almería (65 %) y Sporting (62 %). De forma paradójica, contra los andaluces se registraron los niveles más elevados pese a generarse poco peligro en ataque.

Míchel quiere ser más profundo ahondando en este estilo; además, concediendo poco en defensa. Como el entrenador señaló tras la cita del pasado domingo, en superioridad numérica “hemos querido tener el balón sin hacer daño y no sabemos hacerlo así. Tenemos que ir con el mismo ritmo y la misma intensidad. Proponemos y nos pueden castigar. Estoy muy contento con el rendimiento, creo que esta es la forma”.

Esa querencia por el toque también se traslada a las estadísticas generales. Según la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Jorge Pulido es el futbolista de toda la Segunda División que más pases ha completado en estas cuatro jornadas (213). En el tercer lugar, por detrás del centrocampista del Lugo Carlos Pita, se ubica Pedro Mosquera con 204 pases completados. Entre los diez primeros se hallan asimismo Luisinho con 170.