Míchel: "Las derrotas me duelen mucho"

"Me duele mucho perder, me duelen las sensaciones que deja la primera parte y lo que hay que hacer ahora es buscar soluciones". Míchel Sánchez se mostró este sábado tras caer con el Almería (1-0) decepcionado con el resultado, pero dispuesto a mirar hacia delante para seguir creciendo. "Hemos estado poco agresivos en los duelos y nos ha faltado la contundencia necesaria para tener la capacidad de competir. Al descanso nos hemos ido con la idea de que habíamos salido vivos y en la segunda hemos mejorado bastante en el juego, pero nos ha faltado un poco más de tranquilidad en el remate", analizó el choque. "Hemos sabido darle la vuelta a la sensación negativa, pero no hemos sabido puntuar", resumió.

"Puede ser que el Almería nos haya superado, es un equipo que juega bien con el punta en las segundas jugadas y quizá no hemos sabido apretar bien para que no hubiese lanzamientos", reconoció, añadiendo que también el juego de los suyos había contribuido al mal inicio. "Hemos perdido muchos balones en la zona interior y cuando eso pasa el rival te coge desajustado y ellos tienen tres mediapuntas que conducen bien y nos han hecho correr mucho hacia atrás", explicó.

El preparador madrileño quiso mandar un mensaje positivo y de confianza. "Somos un equipo competitivo y vamos a hacer las cosas bien en la categoría. Estoy seguro de mis jugadores y de que tenemos una buena plantilla", aseguró. Ahora toca "poner remedio lo más rápido posible", porque no le gusta "perder así".

Sobre el cierre del mercado mañana, reiteró la necesidad de encontrar "un central, un mediocentro defensivo y un delantero". "Nos vendrían bien para completar la plantilla, pero lo que me preocupa ahora es la derrota y estoy pensando en cómo solucionar ciertos aspectos", expuso.

Álvaro Fernández

Paro un penalti y varias acciones más. Álvaro Fernández fue la nota positiva para la SD Huesca en Almería. "Puede ser una derrota que nos venga bien porque nos va a hacer parar y analizar las cosas", valoró el portero. "En la segunda parte creo que el Huesca ha sido el dominador del partido, nos hemos rehecho y hemos tenido nuestras ocasiones y ese es el punto positivo que debemos sacar, que a pesar de hacer 45 minutos malos, hemos sacado personalidad", consideró.

"Venía de dos partido sin casi intervenir, hoy no puedo estar contento por el resultado, pero en lo individual me reconforta y me da confianza para el futuro", expuso sobre su rendimiento un hombre "feliz" por su convocatoria con España sub 21.