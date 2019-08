Yáñez e Insua quieren que este sea su año y el de la SD Huesca

Se ha habituado la Sociedad Deportiva Huesca al formato doble en la presentación de sus fichajes veraniegos y este viernes no ha supuesto una excepción. Rubén Yáñez y Pablo Insua, los últimos en llegar por ahora, han pasado por la sala de prensa de El Alcoraz a 48 horas del partido del domingo ante el Deportivo (19.00) y para reforzar la portería y el centro de la defensa, respectivamente. El catalán, que lucirá el dorsal 13, ya está a disposición del técnico Míchel Sánchez y por el gallego, con el 4, habrá que esperar hasta octubre.

Les ha acompañado el consejero delegado del club, Manuel Torres, quien se ha referido a que el retorno de Insua ha sido “rápido y deseado”; con Yáñez, “se pone de manifiesto el trabajo de la dirección deportiva de alcanzar el nivel que buscamos”. El portero de 25 años, cedido por el Getafe hasta el final de la campaña, ha sido el primero en tomar la palabra para asegurar que se encuentra “encantado de poder estar aquí y disfrutar de este club. Doy las gracias al equipo directivo y técnico por confiar en mí y contar conmigo. Es un proyecto bastante bueno y sólido y puede ser un gran año para todos”.

Ese factor, la confianza, ha sido clave para decantarse por la SD Huesca a pesar de “haber llegado un poco tarde”. Dispuesto a asumir la competencia por el puesto con Álvaro Fernández, el catalán cree que esta es “lo mejor para el equipo y para cada uno. Eso lo que hace es sumar”. Yáñez ya vio con atención el partido de Las Palmas, donde “el equipo estuvo bien, con portería a cero y un gran trabajo. Álvaro resolvió bien lo poco que tuvo y será una bonita competencia”.

Objeto de una “buena acogida” por parte de sus compañeros, Rubén Yáñez no ha terminado de mostrar lo que se esperaba de él como canterano del Real Madrid y después en el Cádiz y el Getafe, donde apenas ha dispuesto de oportunidades. “La cantera del Madrid ha sido un máster para mí. Después se han sumado circunstancias. Estaba dando nivel y así me lo transmitía el cuerpo técnico, han venido así las cosas y me hubiera gustado que me fuese mejor”, ha explicado. Espera alcanzar en el Huesca ese nivel deseado y sea su “gran año”. Se marca el reto de “competir y sumar para el equipo”.

Pablo Insua, por su parte, ha completado un retorno deseado por todas las partes. Se ha confesado “muy feliz de estar otro año aquí después de la experiencia previa hasta la lesión y después. Quería agradecer el trato recibido y estoy muy contento de formar parte de este proyecto tan interesante. Ojalá tengamos un año maravilloso y venimos a ayudar”.

Al tratarse de un acuerdo entre tres partes, el futbolista de 25 años, el Huesca y el Schalke 04, que lo cede con opción de compra, ha sido un fichaje “que se hizo de rogar, aquí me sentí muy bien y por qué no volver. Es un proyecto interesante”. Insua dispone del alta médica desde hace dos semanas y entrará progresivamente en el grupo a las órdenes de Míchel: “Las sensaciones son muy buenas para ayudar cuanto antes al equipo con más ganas que nunca”.

Contaba con una oferta del Deportivo, donde se crió, y de otros clubes, “pero lo mejor era venir por cómo me sentí aquí, súper valorado, y se trata de un proyecto muy importante”. Con ganas de “volver a jugar y de “ayudar al Huesca cuanto antes”, ha recordado el mal sabor de boca que le dejó la campaña pasada para poner el acento en su ánimo de celebrar la vuelta a Primera al final de este curso: “Me lesioné cuando me encontraba y con el equipo en uno de sus mejores momentos. El equipo dio la cara hasta el final y no se pudo lograr. El objetivo ahora es otro”.

El central Josué Sá, el siguiente

La dirección deportiva trabaja para la llegada de más centrales en las próximas horas y se ha alcanzado un acuerdo con el portugués Josué Sá, de 27 años y que se incorporará desde el Anderlecht belga a préstamo y con opción de compra. Ha sido internacional con las categorías inferiores del país luso. Otros nombres sobre la mesa son los de Bernardo Cruz, que se ha desvinculado del Granada, Marcos Mauro, del Cádiz y exazulgrana, y el internacional iraní Roozbeh Cheshmi. Los azulgranas se han entrenado este viernes en una sesión distendida con fútbol tenis en la que no han participado ni Pulido ni Miguelón y de la que se ha retirado Juan Carlos Rey con molestias.