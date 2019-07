Míchel Sánchez no pudo estrenarse con victoria en su debut al frente de la SD Huesca. En el que era el primer amistoso de la pretemporada, y como tal hay que observarlo, los altoaragoneses no pasaron del empate a cero en su visita al Calahorra, conjunto de Segunda División B. Los azulgranas, que vistieron con la equipación de la cruz de SanJorge de la pasada campaña, evidenciaron males propios de las fechas aún tempranas en las que se encuentra su preparación y también detalles positivos. Como quiere el nuevo entrenador, y especialmente en la primera parte, se mostraron sólidos atrás y dominadores. Dos balones se estrellaron en el palo, pero se evidenció cierta falta de mordiente. No en vano, la plantilla se encuentra todavía en plena confección y la llegada de un delantero referente es uno de los deberes que hay sobre la mesa.

Martín construyó su primer once inicial con cuatro jugadores de la pasada campaña (Musto, Luisinho, Pulido y Ferreiro), dos cedidos que han regresado a las filas de los oscenses (Escriche y Eugeni), dos de las cinco caras nuevas llegadas hasta el momento (Álvaro Fernández y Joaquín Muñoz) y tres futbolistas que actuarán en la próxima campaña en el Ejea (Hermoso, Méndez y Ballarín). Así, el meta Álvaro Fernández estuvo resguardado por una línea de cuatro escoltada por Musto y por delante quedaron otros cinco hombres siendo Escriche el que ocupó la punta del ataque.

El primer disparo de la SD Huesca llegó en el minuto 22, un lanzamiento lejano de Musto que pasó por encima del larguero. Antes los visitantes habían ido asentándose poco a poco sobre el césped después de un comienzo más voluntarioso de los locales. Al cañonazo del argentino le siguió un peligroso centro de Luisinho desde la izquierda que Joaquín Muñoz cabeceó rozando el gol. Se acabó sacando de esquina, el esférico fue a parar a los pies de Ballarín y éste hizo esforzarse a Zabal, guardameta de los riojanos y ex de los azulgranas.

La carga de trabajo de los últimos días y el calor dificultaron el juego y sobre el minuto 30 el colegiado detuvo el choque para que los futbolistas se pudiesen refrescar. En la reanudación, fue otra vez Ballarín el que probó fortuna, pero su intento se estrelló en el poste.

Tras el descanso llegaron los cambios. Sin entrar en la convocatoria se habían quedado Jovanovic, Bardají, Almerge, Miguelón y Leira; los tres últimos por lesión. Las primeras novedades de cara a la segunda parte fueron Valera, Galán, Peñaloza, Gallar, Pedro López y Mikel Rico. Después ingresaron en el terreno de juego Carlos Kevin, Abizanda y Arnedillo.

La madera de la meta riojana volvió a interponerse entre el gol y el Huesca nada más reanudarse el juego. Esta vez, el que lo intentó fue Kike Hermoso. El juego se abrió más y los de Miguel Sola incluso se permitieron creer en la victoria. En el 68’ Varela tuvo que salvar un mano a mano con Chaco en la que fue la aproximación más peligrosa de los riojanos. El Huesca siguió buscando el gol, pero éste se le resistió.

Destacado Punto final a la primera parte de la pretemporada para la SD Huesca

Joaquín Muñoz: "Seguimos adaptándonos al míster"

Entre otras aspectos, el amistoso sirvió para que varios jugadores vistieran la camiseta del Huesca por primera vez. Uno de ellos fue Joaquín Muñoz, atacante llegado desde el filial del Atlético de Madrid. "Somos un grupo nuevo, el míster es nuevo y hay que adaptarse a su metodología", valoró el jugador quien aseguró haberse encontrado "bastante cómodo" y sentirse "feliz con las sensaciones vividas en el campo".

"Yo siempre dije que venía a no regalara nada. Voy a dar todo por la camiseta juegue noventa minutos o un minuto, lo que quiero es aportar", manifestó sobre el rol que espera tener en el conjunto oscense.