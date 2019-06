Lasaosa negó ante el juez la implicación de la SD Huesca en la Operación Oikos

Las declaraciones de Agustín Lasaosa y Juan Carlos Galindo ante el juez Ángel de Pedro el pasado 30 de mayo, según refleja el sumario abierto este martes y los vídeos publicados en la web de ‘El Mundo’, aluden a un presunto “pacto de caballeros” en los días previos al partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Nástic de Tarragona. Un partido jugado el 27 de mayo de 2018 y que dio pie, ante las sospechas de amaños vinculados a apuestas deportivas, a la puesta en marcha de la Operación Oikos. Sin embargo, ambos niegan cualquier implicación de los dirigentes del club azulgrana.

Lasaosa aludió a que los “pactos de caballeros” están vinculados a la “historia del fútbol”, y admitió haber escuchado un “runrún” en este sentido antes del partido con el Nástic. Aclaró en sede judicial que ningún directivo ordenó al equipo que se dejara ganar: “Eso no lo haríamos jamás. Siempre hay jugadores que te dicen “oye me han llamado y tal”, pero de eso a hacerlo efectivo... madre de Dios”. Explicó Lasaosa ante el juez De Pedro que “siempre hay épocas que la gente se relaja, que tienen amigos en el equipo contrario, pero no ha habido ningún portavoz oficial que haya dicho que hay que perder”.

Lasaosa no recordó con claridad a qué se debía la presunta deuda de 100.000 euros que habría contraído con Carlos Aranda y Raúl Bravo, quienes le habrían amenazado para hacer efectivo el cobro. “Tendría que revisarlo porque no tengo lucidez ahora mismo”, reconoció antes de añadir que figuras como la de Aranda realizan intermediaciones en fichajes y cobran una comisión a cambio. Una afirmación que concuerda con la realizada por el propio Aranda. Desvinculó esos 100.000 euros de cualquier atisbo de amaños de partidos y apuestas deportivas.

Por su parte, Juan Carlos Galindo, exresponsable de los servicios médicos, apuntó ante el juez haber escuchado en el vestuario ese “pacto de caballeros”: “Había un murmullo de lo que se denomina en el mundo del fútbol un pacto de caballeros, lo que provocó situaciones enfrentadas. Si ocurría algo en el partido era por normas no escritas en el mundo del fútbol”. También aludió Galindo a su relación con íñigo López que aparece reflejada en varios momentos del sumario: “Íñigo me decía que había que respetar el pacto porque estas cosas vienen de muy largo y el que necesita los puntos, para él”.

El defensa, apartado por el Deportivo de La Coruña, desarrolló una explicación que reflejó días más tarde en una entrevisa concedida a ‘El Mundo’: “Cuando sale el calendario, se miran los últimos partidos y siempre tienes amigos en los equipos. Hay una ley no escrita. No hace falta hablar y se da por hecho que la intensidad no es la misma”, aseguró López. De ahí a que se den contraprestaciones económicas, “no hay nada. En el vestuario ya se sabe, tienes amigos y excompañeros, es un hoy por ti y mañana por mí. Se ha ensuciado todo por temas de apuestas y puede utilizarse infomación privilegiada”.