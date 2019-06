El juez Ángel de Pedro ha levantado este martes parte del sumario que permanecía todavía secreto de la Operación Oikos. En concreto, las alrededor de 200 páginas que contienen las declaraciones que realizaron ante el magistrado que está instruyendo la causa las seis personas detenidas el pasado 28 de mayo y que pasaron a disposición judicial dos días más tarde: Agustín Lasaosa, Juan Carlos Galindo, Íñigo López, Borja Fernández, Raúl Bravo y Carlos Aranda.

El diario ‘El Mundo’ ha publicado en su edición digital de este martes las palabras de Aranda, que se acogió a su derecho a no declarar, como Bravo, pero que sin embargo sí respondió a una pregunta inicial del juez. En ella aludió a su relación con el expresidente y consejero delegado, Agustín Lasaosa y a la reclamación de una presunta deuda de 100.000 euros. De sus palabras se desprende que el dirigente estaría al margen de la supuesta trama de amaños de partidos y apuestas deportivas: “Yo ni lo conozco a ese hombre, yo le contacto por un tema de comisiones, que se me prometió no ya este año, hace años, y algún mensaje le pongo a Íñigo (López) pero con ninguna intención de hacerle daño. No tiene nada que ver con las apuestas”.

Aranda se defendió en sede judicial antes de que De Pedro fijara para él y Raúl Bravo prisión provisional. Al día siguiente abandonaron la cárcel de Zuera previo pago de 100.000 euros de fianza. “Hay que ser realistas, el mundo del fútbol las apuestas lo han reventado, lo han corrompido. Lo que ocurre es que yo apuesto, no es que les diga a los de mi alrededor: 'va a pasar esto', pero yo apuesto y la gente lo ve, y que se corra la voz en Málaga, que es una ciudad pequeña, pues es lo que ocurre”.

Negó la compra de partidos y trató de aclarar su vínculo con Bravo: “ Tengo amistad con un chico con el que he convivido toda mi vida jugando en el Madrid. Yo no he hablado en mi vida con nadie para comprar un partido. Yo lo que ocurre es que voy con un ticket a hacer una apuesta y todo el mundo lo ve, y como yo he sido jugador, la gente se piensa que sé más que otros, pero no tengo ningún poder económico para comprar un partido”.

La apertura del sumario se notificó a última hora del lunes y la SD Huesca ya ha tenido acceso al contenido este martes. El abogado Pedro Camarero ha analizado que “las declaraciones de los imputados ratifican la postura del club. Hay muchos indicios y pocas pruebas concluyentes. Y, desde luego, ningún signo que involucre al club”.

Así, la situación no ha cambiado respecto a las últimas horas; si acaso, el club se reafirma en que “la detención del presidente carece de fundamento, y por tanto difícilmente se nos podrá pedir que respondamos por él”. A la espera de que se aparte a la entidad de la investigación, “la instrucción sigue su curso, y hasta que termine no queremos provocar una tensión innecesaria. Esperaremos. Tarde o temprano llegará, conocemos la posición del juez y del fiscal”. El sumario estaría así abierto a falta de un anexo a la investigación principal.