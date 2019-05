Francisco quiere despedirse de la SD Huesca “con un buen sabor de boca”

Francisco Rodríguez ha convertido su última comparecencia ante los medios de comunicación como entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca en un agradecimiento a un club y una afición a los que no ha podido conducir hacia el objetivo de la permanencia pero ante los que se ha vaciado y sentido como una segunda piel. El almeriense ha preferido pronunciar un alegato sobre un futuro mejor que una elegía por lo que pudo ser esta campaña. Su afán es despedirse este sábado de El Alcoraz con una victoria ante el Leganés (20.45) y dejar así “un buen sabor de boca”.

Además, los tres puntos pueden evitar que el Huesca acabe como farolillo rojo. El otro requisito reside en que el Rayo Vallecano no supere al Celta de Vigo en Balaídos. “Nos hace ilusión la victoria aunque parezca que no haya nada en juego. No queremos ser últimos y para eso hay que ganar”, ha valorado este viernes en la sala de prensa del estadio. No se trata de disimular que el desenlace ha sido una decepción, sino de mantener la dignidad hasta el final.

“Al final todos hemos puesto el alma y nos podemos mirar a la cara. No podemos reprocharnos nada y nos vamos dándonos un abrazo. Ha habido ilusión, trabajo y compromiso, me quedo con eso y con nuestra gente, que nos ha llevado hasta el final pese al palo del descenso”, ha insistido. Los azulgranas se han entrenado este viernes con las ausencias de Akapo, Miramón y Ferreiro. Las últimas palabras del técnico a los suyos han aludido a que “han tenido un comportamiento ejemplar. No es fácil mantenerlo y han tenido un respeto enorme por los valores del club. Pese a estar descendidos, que nos jode a todos”.

Tampoco se han producido escenas de tensión en los entrenamientos, un miedo que había llevado a Francisco a cerrarlos a la prensa. En cambio, ha reinado “un ambiente fantástico. Me voy súper agradecido al que ha jugado y al que no, al lesionado y al que no está”. Y esta imagen se tratará de transmitir ante los pepineros, un partido que reserva “un mal rato porque hemos bajado, pero lo mejor sería ganar y despedir así esta temporada en la que tanto hemos sufrido”.

El andaluz, muy agradecido al club y a sus seguidores por respetar los plazos que han conducido a su marcha, espera ubicar a “los mejores” en un once que ha de ser competitivo “para superar a un muy buen equipo. Ser penúltimo tiene su recompensa económica y es importante para el futuro del club”. Francisco se irá con la sensación de que se podría haber llegado a esta última jornada con posibilidades de salvarse por reducidas que fuesen. “Ha faltado alguna victoria más en los seis últimos partidos sin perder. Los rivales han apretado y sacado resultados que nosotros no. Hemos sido regulares en la segunda vuelta pero nos ha faltado llegar al final”, ha lamentado.

En lo personal, Francisco extrañará una ciudad “parecida a Almería” y en la que se ha sentido “como en casa”. “El día a día con la gente del club ha sido fantástico, lo facilitan todo y van detrás de ti. Es muy importante para un profesional”. Le queda, sin embargo, la pena de no haber podido plasmar del todo su huella debido a lesiones, sanciones, salidas y entradas. “Mi principal objetivo era conectar con la grada, que se fueran a casa sabiendo que habíamos competido”, ha expresado.

Hasta el último día ha seguido colaborando con el club y hablando de los futbolistas que están e incluso de los que pueden llegar ya que “la confianza es máxima”. Su sucesor, “sentirá la ilusión de llevar al equipo a donde merece. Las dificultades te hacen crecer y mejorar como persona y entrenador”. En su caso, necesita “oxigenar y tomaremos decisiones, quiero disfrutar de otra victoria en Primera. Claro que me gustaría entrenar en esta categoría y para ello me voy a seguir formando. Para conseguir el objetivo que aquí no he logrado”.