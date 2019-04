La SD Huesca ya piensa en la visita del Eibar

"Lo mejor es que el partido del Eibar sea ya el martes, así no le damos vueltas a la cabeza, queremos que llegue y ganar". Javi Galán dejó patente tras el empate con el Rayo Vallecano el sentimiento que imperaba en el vestuario azulgrana. No hay tiempo para lamerse las heridas, hay que seguir mirando hacia delante. Es lo que los altoaragoneses llevan haciendo a lo largo de toda la temporada y lo que les ha permitido mantenerse fuertes mentalmente. El mensaje lo tienen tan interiorizado que incluso en caliente sale a relucir. "Todos somos conscientes de que el empate no sirve de mucho, pero sabemos que si logramos sacar el próximo compromiso lo veremos todo de otra manera", anunció ya desde el césped Gonzalo Melero segundos después de que se hubiese escuchado el pitido final remarcando con un elocuente "gracias a Dios" que "el martes hay partido". "Aún hay puntos, la cosa está complicada, pero el equipo no va a bajar los brazos y va a seguir hasta el final", prometió el capitán.

Por el mismo camino, aunque con un tono algo más apagado, transitó Yangel Herrera. El internacional venezolano no escondió que el equipo se encontraba "triste". "Éramos conscientes de que se trataba de una final en la que solo nos valía ganar, tuvimos ocasiones para matar el partido, pero nuevamente nos vamos sin nada a casa pese a haberlo dado todo en el campo", se lamentó, aunque también agregó que "no tenemos la sensación de haber dicho adiós a la Primera División, estamos lejos, pero mientras haya opciones iremos a por ellas".

"Es cierto que hemos encontrado el equilibrio defensivo con dos partidos con la portería a cero, pero si nos vamos sin marcar en el otro lado, no sirve de nada", analizó los últimos marcadores de los altoaragoneses. Y en esa falta de fortuna de cara al gol también incidió Cucho Hernández: "Hemos apretado mucho en los últimos minutos y hemos tenido ocasiones más que suficientes para ganar, pero hemos vuelto a fallar todas".

El colombiano recalcó las ilusiones que se había hecho el vestuario con la opción de dejar de ser colistas, pero pronto cambió su discurso para centrar la vista en el horizonte. "Esto pasa rápido, ahora nos toca pensar ya en el partido contra el Eibar".