En busca de la fórmula para derrotar al Barça

Va a ser la pregunta recurrente de los próximos días. Cómo derrotar al Fútbol Club Barcelona. Se la hacen los aficionados que llenarán este sábado El Alcoraz (16.15) . También los futbolistas. Importa el qué, conseguir la victoria, por encima del cómo. Y eso que el equipo de Francisco Rodríguez valora la vía del buen fútbol para conseguirlo. También lo hace Moi Gómez, fino centrocampista que esta temporada también ha mejorado sus recursos defensivos para convertirse en imprescindible. Es el futbolista con más minutos (2.546) y solo se perdió la cita en el Wanda Metropolitano.

Este fin de semana la Sociedad Deportiva Huesca hará frente a otro grande con el ánimo de conseguir una de las victorias necesarias para amarrar la permanencia. Deben ser, al menos, cuatro en las siete jornadas restantes ante un Barça que en la Liga solo ha perdido ante Leganés (2-1) y Betis (3-4) y que se presentará sin varias de sus estrellas por el compromiso de la Liga de Campeones ante el Manchester United que se resolverá solo tres días después de acudir a la capital oscense. Con la ilusión de un partido “que siempre es bonito jugar, y vamos a trabajar para llegar de la mejor manera posible”.

El alicantino se ha mostrado este miércoles convencido de las posibilidades de los suyos. No queda más remedio. “Sabemos de la dificultad, van pasando las jornadas y tenemos que sumar de tres en tres. Va a ser un partido complicado y somos conscientes de que tenemos que realizar un planteamiento serio”, ha añadido Moi Gómez, quien toma como un ejemplo cercano la actuación en el Santiago Bernabéu que muy cerca estuvo de valer un empate: “Hicimos un buen partido y podemos llegar al sábado en buena forma para lograr los tres puntos estando muy juntos y sin dejar que tengan ocasiones. Al más mínimo error ellos te matan y nosotros hemos de estar acertados de cara a puerta como en las últimas jornadas”.

NOTICIAS RELACIONADAS Emilio Vega deja de ser director deportivo de la SD Huesca

Tras recortar un punto con respecto a la salvación en las tres últimas jornadas, el centrocampista cedido por el Sporting de Gijón no quiere mirar mucho más allá y prefiere centrarse en el Barcelona, en un conjunto que contará con las bajas de Piqué y Luis Suárez por sanción y en el que resulta más que probable que Leo Messi no disponga de minutos. “Solo vale ganar y lo intentaremos haciendo un buen encuentro. La derrota podría ser definitiva, pero queremos conseguir los tres puntos y van pasando las jornadas. Pensamos en nosotros y no en sus ausencias para llegar bien al sábado”, ha asegurado el alicantino, que también quiere redimirse del 8-2 de la primera vuelta.

En estas últimas jornadas se ha podido ofrecer una versión mejorada del Huesca y “juegue quien juegue será difícil”. Participará con toda seguridad un Moi Gómez que en lo que va de curso tiene “la confianza del míster y yo trato de devolvérsela en los entrenamientos y partidos. Ante el Levante acabé cansado porque jugué los tres encuentros de aquella semana pero siempre quiero darlo todo”. En labores más sacrificadas, el pivote se ha habituado “a correr” con la velocidad que necesitan tomar los azulgranas en el sprint final. Ahora solo importa el Barça, “la primera de las siete finales que quedan”.