Una exposición regresa a través de imágenes a los orígenes de la SD Huesca

Durante muchos años, la misma escena se repitió cada lunes en Huesca. A eso de las nueve de la mañana, en el escaparate de la farmacia Compairé, se colgaban la imágenes del partido que la SD Huesca había disputado el fin de semana anterior acompañándolas de una pequeña explicación en la que se relataba el encuentro. Sin televisión ni internet de por medio, era la forma de que los que no habían estado en el estadio viesen lo ocurrido, por lo que generaban no poca expectación. Su autor era Miguel Avellanas, fotógrafo oficial del, por entonces, joven club azulgrana que entre 1960 y 1980 capturó con su cámara todas sus hazañas y andanzas. Ahora, una muestra recupera noventa de las casi 3.000 fotografías que componen su colección particular. La exposición ‘Miguel Avellanas. Una vida por la fotografía y la SD Huesca’ estará abierta al público del 9 de abril al 2 de mayo en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, el antiguo matadero de la capital oscense.

"Miguel es un grande del Huesca", aseguró ayer en la presentación del evento Agustín Lasaosa, presidente de la SD Huesca, quien solo tuvo palabras cariñosas hacia el protagonista. "Es de ese tipo de personas inolvidables que de forma desinteresada nos hace grandes a los demás por su cariño y afecto", aseguró.

Una de las noventa imágenes de la exposición 'Miguel Avellanas. Una vida por la fotografía y la SD Huesca'. Miguel Avellanas

El comisario de la exposición es José Alberto Andrés, quien destacó "el virtuosismo y la calidad de las fotos". "El legado da para tres muestras distintas y sorprendentes, se pueden aprender con él muchas cosas de Huesca y de la SD Huesca", valoró.

Avellanas, que tras colgar la cámara ejerció de delegado y más adelante como representante institucional en los desplazamientos, comentó varias anécdotas como la ocasión en la que Buyo se quedó en tierra durante una parada en un viaje y Lasaosa le recordó sus primeras vivencias como azulgrana en las que el fotógrafo le resultó un apoyo. Con ellos estuvieron presentes en la sala de prensa José Luis Trallero de El Alcoraz varios exjugadores como Cuco Lanau, Pedro Ibaibarriaga, Miguel Omiste, Luismi Lasaosa, José Luis Chosat ‘Chera’ y José María Pardina.

La exposición, con entrada gratuita, se podrá visitar de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00, y los fines de semana, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00.