'Cucho' Hernández: "No voy a abandonar el barco"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano, autor de un gol en el Santiago Bernabéu, destacó su compromiso "hasta el final" con el Huesca, que pelea por la permanencia en LaLiga Santander, a pesar de tener que disputar el Mundial juvenil con la selección cafetera.

El inicio del Campeonato del Mundo sub'20 coincide con el tramo final de la temporada en España con el Huesca en plena carrera por la permanencia. El 'Cucho' puede ser convocado por el combinado colombiano en unas fechas en las que su club se juega la permanencia.

"Me he comprometido hasta el final y espero poder tener un permiso por unas fechas. Pero no voy a abandonar el barco cuando más se necesita", dijo a Movistar + el joven atacante sudamericano.

El Huesca se marchó de vacío del estadio Santiago Bernabeu (3-2) a pesar de tener cerca la posibilidad de puntuar y a haberse adelantado con un gol suyo a los 3 minutos. "Estuvimos muy cerca pero lastimosamente das un espacio al Real Madrid y no lo desperdicia. Ha sido una lástima", destacó.

"Si no sumamos es que no estuvimos a la altura. Pecamos de inocentes al final. Tenemos un partido pronto un rival directo y tenemos que ir a por todas", añadió el Cucho Hernández.

Destacado Benzema destruye el sueño del Huesca