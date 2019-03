Jorge Pulido: “Con ganar 0-1 en el minuto 93 me conformo”

Jorge Pulido, como toda la Sociedad Deportiva Huesca, celebra la paulatina recuperación de futbolistas. Todos son necesarios para enfrentarse a las diez últimas jornadas del campeonato con posibilidades de salvarse. Todos sumarán. El central manchego puede hacerlo este domingo en el Santiago Bernabéu (20.45) como lateral derecho si Miramón no llega a tiempo. En todo caso, espera que los azulgranas realicen un buen encuentro que les de opciones de ganar al Real Madrid para dar un golpe sobre la mesa que atemorice a sus rivales directos.

El defensa completó una temporada, la 2013-14, poco productiva en el Castilla y podrá lucirse en la meta a la que aspiran todos los canteranos madridistas. Por encima de estas consideraciones se encuentra el destino de un Huesca “que ya parece un equipo” tras la incorporación de Yangel Herrera y Juanpi. “Teníamos muchas bajas, se sumó la de Miramón en el último partido y disponíamos del parón para recuperar jugadores. Estamos con ilusión, sabemos que es un campo y un rival difíciles, pero llevamos así toda la temporada y lo afrontamos con ganas”, ha comentado Pulido tras el entrenamiento de este miércoles en el Instituto Montearagón.

El zaguero ha podido comprobar de primera mano cómo el fervor llevará a unos 2.000 aficionados azulgranas al Bernabéu en el desplazamiento más numerosos si se exceptúan los partidos en La Romareda: “La afición se está volcando. Vamos últimos y están con nosotros. Habrá que dar el máximo, luego podrán salir las cosas o no, pero que nadie nos pueda recriminar nada”. Cualquiera ha dibujado ya el encuentro de este domingo en su cabeza y hay un factor común. Probablemente, el Real Madrid de Solari hubiese sido uno y el Zidane será otro bien diferente. Pulido cree que “se ha demostrado que se puede, han cambiado de entrenador y están mejor. Si hacemos bien nuestro trabajo tendremos nuestras opciones”.

En cualquier caso, “jugar en grandes estadios es lo que quiere un futbolista. No porque sea el Real Madrid, pero hace ilusión”. La fórmula del éxito que está tratando de inculcar esta semana el técnico Francisco Rodríguez a los suyos pasa más por detenerse en el potencial de cada uno que en observar el ya conocido de los madridistas. “Todos ellos son jugadores de gran nivel. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y hacer un gran trabajo, no fijarnos en ellos porque son mejores”, ha valorado. El camino puede rastrearse en los mejores momentos de esta segunda vuelta, “cuando todos hemos estado implicados y hecho un gran trabajo defensivo”.

Si acaba jugando como lateral diestro, Pulido está preparado, pues señala que “ya me habéis visto en muchas posiciones. Intento sumar mi granito de arena, de central estoy más cómodo pero jugaré donde el equipo me necesite”. Aunque sea “complicado”, quiere ganar: “Mantovani lo hizo con el Leganés y hace poco lo logró el Girona. Esperemos que ellos salgan relajados, o no sepan dónde está Huesca, y no tengan la tensión de otros encuentros. Saldremos a tope los 90 minutos. Con ganar 0-1 en el 93 y de chiripa me conformo, la verdad”.

El Bernabéu concentra ahora la atención y la devoción del club y los aficionados, aunque no se olvida que después llegarán el Celta de Vigo y el Levante. Dos finales. “Es una semana con tres partidos clave, es lo que va a marcar si podemos estar vivos a final de año o no. Hay que afrontarlo con la máxima ilusión posible. Sabemos que primero está el Bernabéu pero luego tenemos a dos rivales vitales”, ha zanjado Pulido.