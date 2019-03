Melero quiere reaparecer en el Bernabéu

Gonzalo Melero es producto de La Fábrica del Real Madrid, la cantera donde se manufacturan jugadores que algún día levanten de sus asientos a la afición del Santiago Bernabéu. De momento no lo ha conseguido, pero se encuentra a pocos días de cumplir un sueño de niño. Asiduo al estadio desde los cinco años, anhela pisar el césped como futbolista de Primera División. Y quiere que la de este domingo (20.45) sea su gran noche: por reaparecer con la camiseta de la Sociedad Deportiva Huesca allí donde se forjó su identidad desde el balón.

Para conseguirlo, suma ya dos entrenamientos con la plantilla oscense y su pubalgia parece ya cosa de un pasado reciente y muy tenebroso. Cada vez más integrado en la dinámica azulgrana, Melero suspira por llegar al Bernabéu del mismo modo que comprende que los partidos que de verdad son finales son el del Celta el miércoles 3 de abril en El Alcoraz (20.30) y el del Levante en Valencia cuatro días más tarde (18.30). El madrileño se siente “con muchas ganas de aportar y de entrar en la dinámica cuanto antes y en convocatoria para ayudar”.

No se marca el centrocampista plazos, sino que está pendiente del rendimiento diario y del posterior resultado del trabajo después de haber pasado por el quirófano el pasado 2 de febrero: “Cuando entre en una citación ya será decisión del míster. Tras tanto tiempo, y pese al partido tan especial, quiero ser inteligente, no precipitarme y no jugar con alguna molestia que me obligue a parar. Quiero entrar al cien por cien y no salirme”.

Melero solo ha podido participar en 13 partidos en su estreno en Primera División. Paró tras la séptima jornada y no volvió a pisar los terrenos de juego hasta diciembre antes de decidir, de manera consensuada con el club, operarse. “Puede ser mi momento más duro por la situación del equipo, no poder ayudarle y tener muchas entradas y salidas. Hay que aprender de esto para que no vuelva a suceder, todavía quedan partidos y espero dar un buen nivel”, ha añadido tras el entrenamiento de este martes en el Instituto Montearagón.

Y no se arrepiente de las decisiones que ha ido tomando por el camino: “Es muy fácil hablar ahora. Son los pasos que se suelen dar. Fuerzas, descansas y juegas con dolor. Igual operándome antes hubiese estado a mi nivel más pronto pero apechugo con las decisiones que tomé y estoy contento”. El capitán del Huesca tiene buenas sensaciones que espera que se aposenten con el paso de los días y le permitan participar en las diez últimas jornadas del campeonato. Ha vivido un calvario. “Llevo entrenándome dos días sin dolor y para mí son sensaciones nuevas. Estoy muy contento y con ganas de volver a recuperar el nivel poco a poco, ponerme en forma y ayudar”. Desde fuera ha visto a un equipo al que “todos nos daban por muertos. Tuvimos una racha buena que nos permitió estar allí y el Alavés fue un traspié. Estamos a tres encuentros y necesitamos otra rachita que nos empuje a luchar hasta el final”.

El Real Madrid impone menos si se toma el ejemplo de los equipos que han ganado en el Bernabéu esta campaña: “No nos engañamos, va a ser complicado y con Zidane parecen más comprometidos y no quieren dejarse ningún punto. Pero nosotros tenemos nuestras opciones, esperemos que no tengan el día y les hagamos un partido que les cueste”. El club está ilusionado con esta cita pero no pierde de vista lo que llegará después, y Melero reflexiona sobre el hecho de que “se nos van tres jornadas en apenas siete días durante las que tenemos que sumar mucho. El duelo con el Celta en casa será importantísimo pero nos tenemos que centrar en sumar en cada partido y el próximo es el Bernabéu. Nuestras opciones pasan por salir vivos de estas citas, con uno o dos puntos nos vamos a quedar muy alejados. Hay que ir con la máxima ambición y jugar dos finales con Celta y Levante”.