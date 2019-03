La SD Huesca se rearma para el Bernabéu

El tiempo corre en contra de la Sociedad Deportiva Huesca. Necesita puntos y cada vez falta menos jornadas para el final de la Liga. Solo diez. El parón por los compromisos de las selecciones nacionales ha permitido a los azulgranas rearmarse y, en este sentido, el reloj les sonríe. El técnico Francisco Rodríguez recupera de forma paulatina efectivos y en el entrenamiento de este lunes ya ha contado con 18 futbolistas de la primera plantilla. Entre ellos Gonzalo Melero, que ha completado la primera sesión con sus compañeros desde que pasó por el quirófano, y también Etxeita, Chimy y Ferreiro, ausentes la semana pasada, y un Rivera recuperado del proceso vírico febril.

Melero apunta a reaparecer la próxima semana. Si no en el Bernabéu, pues primero ha de superar un periodo de aclimatación después de una temporada de intervenciones tan discontinuas, sí ante el Celta el miércoles 3 de abril en El Alcoraz o el domingo 7 de marzo en el estadio del Levante. El madrileño ha participado con normalidad en los ejercicios de rondos y carreras que ha planteado el cuerpo técnico en el IES Pirámide. La pubalgia de la que se operó el pasado 2 de febrero solo le ha permitido tomar parte en 13 compromisos del campeonato.

En cambio, Francisco sigue sin poder contar con los dos laterales diestros de la plantilla, Miramón y Akapo. El internacional guineano será baja segura este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (20.45) y el zaragozano no está descartado. Los servicios médicos optan en su caso por la prudencia para que no se repitan situaciones como la de su reaparición frustrada ante el Alavés, cuando se debió retirar del terreno de juego antes de la primera media hora. Su lesión en el bíceps femoral, aunque leve, aconseja no precipitarse.

NOTICIAS RELACIONADAS Cuando la SD Huesca ganó a Zidane

Sin ambos, Pulido se podría postular para esa posición o bien Yangel Herrera. Tampoco ha comenzado la semana con sus compañeros el portero Roberto Santamaría, que padece anginas y se reincorporará en cuanto las haya superado. Luisinho se ha seguido ejercitando al margen y los internacionales venezolanos, Yangel Herrera y Juanpi Añor, regresarán a la disciplina del Huesca a partir de este martes, con el del miércoles como primer entrenamiento de la semana en el horizonte.

Ferreiro será baja por sanción y volverán a estar disponibles Javi Galán y Musto. Francisco quiere que el extremo gallego sea una baza fundamental en el tramo decisivo de la Liga y por eso le cuidó la semana pasada, como hizo asimismo con un Chimy Ávila que es el referente ofensivo de la segunda vuelta con cinco goles. Etxeita también para de manera regular para poder competir en plenitud. El puzzle azulgrana para el Bernabéu suma piezas.