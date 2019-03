La SD Huesca sigue trabajando bajo mínimos

La semana de entrenamientos avanza sin demasiadas novedades en la Sociedad Deportiva Huesca y, felizmente, sin contratiempos graves. Nada ocurre que no esté dentro del guión, lo que es mucho a la vista de los precedentes. El último ejemplo es el del centrocampista Christian Rivera, que se ha ausentado del entrenamiento de este jueves en el Instituto Montearagón por un proceso vírico febril y llegará no obstante a tiempo a la cita del Santiago Bernabéu. Tampoco ha estado presente un Gonzalo Melero que sí realizó carrera continua sobre el césped el pasado miércoles mientras se acortan los plazos para su recuperación.

Así, el técnico Francisco Rodríguez solo ha podido contar con once futbolistas de campo más los tres guardametas del plantel azulgrana. No se va a correr ningún riesgo. Con el grupo han trabajado Enric Gallego y Álex Gallar una vez que se han apagado los ecos de su no convocatoria con la selección catalana para hacer prevalecer el criterio del club. Y los canteranos Javito y Almerge se han sumado al programa, físico y con balón, diseñado por los preparadores para que se noten lo menos posible las ausencias de Miramón, Akapo, Etxeita, Ferreiro, Melero, Luisinho y los internacionales por Venezuela Yangel Herrera y Juanpi Añor.

Estos dos últimos saltan a escena este viernes, fecha del amistoso que medirá a la vinotinto con la Argentina de Leo Messi en el Wanda Metropolitano (21.00). El partido se podrá seguir en directo a través de la nueva plataforma televisiva de pago DAZN. Herrera es un habitual con Venezuela, pero Juanpi no acudía convocado desde noviembre de 2017. Se trata de un encuentro de preparación con vistas a la Copa América del próximo verano en Brasil, que de manera más que probable disputarán los dos azulgranas con la campaña ya concluida, entre el 14 de junio y el 7 de julio.