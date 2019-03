Cucho: “En el Bernabéu podemos sacar los tres puntos”

Todavía falta más de una semana, pero la visita de la Sociedad Deportiva Huesca al Santiago Bernabéu ocupa ya la mente de los futbolistas y los aficionados. Los primeros se siguen entrenando y preparan a fuego lento el duelo con el Real Madrid del domingo 31 de marzo (20.45) y los segundos hacen fila en las oficinas del club para conseguir una de las 1.500 entradas que se han puesto a la venta. Los azulgranas apuntan al todopoderoso equipo blanco con la ilusión de una victoria que, más que prestigio, les mantenga muy vivos en la carrera por la permanencia.

Uno de los futbolistas que sueñan ya con esta cita es Cucho Hernández, que ya sabe lo que es marcar en el Camp Nou y que en las últimos jornadas ha visto cómo Chimy Ávila le adelantaba en el equipo titular gracias a sus goles. El delantero colombiano es consciente de que su aportación ha de resultar clave en las últimas diez jornadas, en las que sobrevuela la posibilidad de que se pierda los últimos partidos, con Betis y Leganés, si es convocado para el Mundial sub 20 que se disputa en Polonia a partir del 23 de mayo, cuatro días después de que se acabe la Liga.

Ahora, la prioridad del ariete es ayudar a los suyos, mejorar los tres goles que de momento atesora y, por qué no, asaltar el Bernabéu. Cucho ha hablado tras el entrenamiento de este jueves en el Instituto Montearagón para confirmar las ganas de que llegue el duelo con el Real Madrid. El parón debe servir para “corregir aquello que hemos venido haciendo mal y que nos ha hecho perder puntos importantes. También nos ayuda a que los lesionados regresen y volveremos con toda la fe para conseguir el objetivo”.

NOTICIAS RELACIONADAS La afición de la SD Huesca prepara su desembarco en el Bernabéu

No tiene complejos el delantero cafetero, que con la ilusión de los 19 años no se marca límites y está convencido de que no es imposible puntuar en la Castellana. “Por allá están con nuevo entrenador y eso les motiva, nosotros estamos bien pese a los resultados y si hacemos un buen partido podemos sacar los tres puntos. Tenemos la tranquilidad de que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo”, ha añadido.

Los futbolistas valoran asimismo el papel de la afición, que quiere “vivir un espectáculo y disfrutar porque esto es nuevo para todos. Trataremos de hacer un buen partido”. En estos días, Francisco Rodríguez les está hablando de qué corregir. “Hemos fallado de cara a la portería y hay que estar más concentrados en defensa, pero seguro que mejoramos en este tramo final. Si nos caemos anímicamente estamos perdidos, pero nos encontramos cerca, faltan diez partidos y pelearemos por todo”, ha subrayado.

El Huesca ha “recortado puntos” y estado “cerca de salir de la zona de descenso, que se nos ha escapado por errores puntuales”. Cucho asume que en la segunda vuelta haya sido Chimy Ávila quien soporte la responsabilidad anotadora. Sus cinco goles en este periodo han sostenido al equipo ayudados asimismo por el empuje de Enric Gallego y un papel menos preponderante para el cafetero. Lo lleva bien. “Es excelente, necesitamos a todos los jugadores a su mejor nivel. Obviamente, quiero ser titular y estoy trabajando al cien por cien para cuando me toque aprovechar la oportunidad. Tuve mala suerte con mi ocasión de gol ante el Alavés pero hay que seguir”, ha sintetizado.

Cucho no juega un partido completo con el Huesca desde la derrota en Butarque en el cierre de la primera vuelta (1-0). Desde entonces, ha participado en siete compromisos, tres de ellos como titular y ante Athletic, Espanyol, Getafe y Alavés desde el banquillo, con un bagaje de 295 minutos sin haber anotado. No celebra un gol desde el logrado en Mestalla de penalti el pasado 23 de diciembre.

Comprometido con el Huesca, también aspira a acudir al Mundial de Polonia. El seleccionador colombiano, Arturo Reyes, cuenta con sus servicios y todo dependerá de la situación deportiva del Huesca para entonces, ya que al tratarse del combinado sub 20 no tiene la obligación de dejarle marchar. “Es un tema complicado. Quiero ir y estar aquí, se vive una vez en la vida. Lo veremos. Estoy centrado aquí y espero irme tranquilo con todo decidido para la última jornada”, ha valorado.