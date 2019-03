Muchos interrogantes en la SD Huesca para recibir al Alavés

La Sociedad Deportiva Huesca comienza la semana con pocas certezas. Sabe que ese sábado recibe al Alavés en El Alcoraz (13.00) y, ante todo, que se trata de una cita en la que de nuevo la victoria es imprescindible para seguir creyendo en la permanencia. Pero resulta difícil saber con qué jugadores podrá contar Francisco Rodríguez y con cuáles no. Ni siquiera se conoce si el entrenador azulgrana se podrá sentar en el banquillo. La evolución de los lesionados, los recursos ante el Comité de Competición y la esperada llegada del central Martín Mantovani dibujan un panorama todavía incierto.

La plantilla ha regresado este martes al trabajo, los plazos apuran y el cuerpo técnico ha empezado a entrenarse con las variantes disponibles para afrontar el duelo con los vitorianos en las mejores condiciones posibles. Se han ausentado los laterales diestros Jorge Miramón y Carlos Akapo, que se han quedado en el gimnasio, y se ha ejercitado con relativa normalidad el centrocampista Christian Rivera. Sobre estos tres nombres pivotan varias de las incógnitas para el fin de semana, como sobre un Javi Galán que espera el indulto de Competición.

El club no quiere pecar de exceso de optimismo y mantiene la cautela con Miramón y Akapo. Los dos se perdieron el choque de Getafe pero evolucionan favorablemente de sus respectivas dolencias. El zaragozano podría estar listo para recibir al Alavés si no sufre una recaída en la lesión del bíceps femoral de la pierna izquierda. También con Akapo se es precavido después de que el pasado lunes se le diagnosticase una contractura en el recto anterior del muslo derecho. No hay plazos seguros para sus respectivas reapariciones, lo que unido a la posible baja de Javi Galán vuelve a generar dificultades a Francisco para completar la zaga.

El Huesca acudirá al Comité de Competición reivindicando que se quite la amarilla que el lateral zurdo vio en el Coliseum Alfonso Pérez a los 4 minutos del encuentro y por la que cumple ciclo de amonestaciones. En la redacción del acta, el árbitro navarro Eduardo Prieto Iglesias indicó que Galán fue amonestado “por derribar a un contrario en disputa del balón de modo temerario”. El club considera que las imágenes de televisión tumban este argumento y que la cartulina fue a todas luces excesiva.

La amarilla a Musto por una infracción cometida sobre el guardameta azulón también se cree injusta y se recurrirá. Del mismo modo se valora acudir a Competición por las mostradas a Etxeita y Ferreiro y por la expulsión de Francisco Rodríguez. En el acta, Prieto Iglesias anotó que fue expulsado por “protestar de forma ostensible una de mis decisiones”. El castigo para este tipo de acciones suele ser duro y el almeriense podría ser suspendido para las dos próximas jornadas, por lo que además de no sentarse en el banquillo contra el Alavés tampoco podría hacerlo en el Santiago Bernabéu el domingo 31 de marzo (20.45). En su lugar estaría su segundo, Jaime Ramos.

Con el concurso de tres defensas en el aire, otro elemento genera más dudas: el concurso o no del central que se fiche en lugar del lesionado Pablo Insua. El escogido es Martín Mantovani, que llegará procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. La cuestión es cuándo y si lo hará a tiempo para entrar este sábado en la convocatoria. Su rodaje en el equipo insular facilitaría una rápida adaptación. Sin él, y en el peor de los casos, Francisco deberá hacer de nuevo encaje de bolillos. Con esta previsión ha probado diversas fórmulas este martes en la sesión del Instituto Montearagón.

La vuelta de Pulido, sancionado en Getafe, es una bendición que añadir en el eje de la zaga a Etxeita y Diéguez. Sin Miramón, Musto ni Galán, David Ferreiro volvería a repetir en el lateral derecho, donde también ha probado a Yangel Herrera. Incluso se contempla a Camacho y Diéguez. Otra posibilidad es que el propio Pulido actúe por la izquierda, para lo que en todo caso resulta necesaria la figura de un tercer central y Musto, a priori, también estará sancionado. Mantovani puede resultar imprescindible en cuanto ponga el pie en suelo oscense.

Variantes para el centro del campo

El panorama se aclara algo más en el centro del campo con la vuelta de Rivera, que puede entrenarse con una protección en el codo para que la fractura en el codo izquierdo de la que fue intervenido quirúrgicamente el pasado 26 de febrero no le provoque males mayores. Estará disponible ante los vascos si así lo corroboran las sensaciones que vaya encontrando durante el resto de la semana. También se ha entrenado Gallar, ausente el domingo por el fallecimiento de un familiar, y con ellos ha estado el canterano Javito.

Francisco Rodríguez puede hallar en el asturiano un alivio por varios motivos. Aportará trabajo y toque en la medular y puede liberar del corsé táctico al propio Yangel Herrera para que pueda desempeñar otras labores, así como a Juanpi y a Moi Gómez en su búsqueda de la verticalidad. Los servicios médicos protegerán su evolución así como la de Miramón y Akapo, que podrían pisar el césped en la sesión a puerta cerrada que se desarrollará en El Alcoraz este miércoles, fecha en que el Comité de Competición despejará algunas variantes de una semana que vuelve a ser demasiado complicada al margen de la entidad del rival y la altura del desafío.