Francisco: "Aún no hemos conseguido nada"

Por primera vez en la temporada el viento sopla a favor, la SD Huesca saca buenos resultados y los que se dan en los demás campos son acordes a sus intereses. Así ha reducido en seis jornadas de once a tres puntos la distancia con la salvación. Podría parecer que ha llegado el momento para los azulgranas de desmelenarse, pero Francisco, consciente de lo mucho que queda por hacer, ata en corto a los suyos. “Aún no hemos conseguido nada”, señaló este viernes en su comparecencia ante los medios previa a la visita al Getafe, este sábado a las 20.45. “En cuanto bajemos un poco, la bofetada será grande”, advirtió recalcando su idea.

El próximo rival tiene menos nombre sobre el papel que el anterior, el Sevilla, pero la dificultad para superarlo quizá sea mayor, no en vano ahora mismo ocupa puesto de Champions League. “Junto al Atlético de Madrid y el Barcelona para mí es el equipo que más en forma está y que mejor juega”, aseguró el técnico de los azulgranas. “No te deja jugar porque tiene una intensidad enorme en la presión, es compacto, cierra muchas líneas de pase y acumula muchos efectivos”, diseccionó sobre un conjunto en el que admira a su preparador, Bordalás. “Me parece un referente, no solo por este año, sino por su trayectoria con los ascensos de Alavés y Getafe, y sacando adelante situaciones complicadas”, explicó sobre un “referente” de los banquillos españoles.

La semana no ha sido fácil para los oscenses con Miramón uniéndose a la lista de lesionados y Pulido sancionado. “Hace tiempo que vengo diciendo que hay futbolistas que no están participando mucho y están sosteniendo al equipo en los entrenamientos como Musto, Gallar y Aguilera, que podrían tener la posibilidad de jugar”, avanzó. En este sentido, la buena noticia será la reaparición de Akapo recuperado de sus problemas en la rodilla, que ocupará el lateral diestro. “Esta fenomenal y tiene muchas ganas de jugar”, explicó su entrenador.

La principal duda en la alineación, que en función de la elección podría hacer incluso variar el dibujo táctico, es el hueco que deja huérfano en la defensa Pulido. El principal candidato para ocuparlo es Musto, aunque está por ver si es como zaguero propiamente dicho o como un medio adelantado sobre la línea de cuatro que cubra a Santamaría. “Es un jugador que domina muy lo táctico y que se puede acoplar a cualquier posición del campo".

En Getafe, de inicio, no se renuncia a nada: “Competir y puntuar sería bueno, pero nosotros tenemos que sumar de a tres para salir de abajo”.

Sobre su renovación

Acerca de su renovación, una opción que la entidad oscense le puso sobre la mesa hace ya tiempo, mantiene la puerta abierta hacia una respuesta positiva. "Cuando llegue el momento, no solo la mía, si no la de muchos jugadores, se hará", afirmó, aunque dejó claro que "lo importante es mantener la categoría estando juntos y sin despistarnos lo más mínimo". "Ahora mismo estamos centrados en competir y trabajar, aunque sin olvidarnos de quiénes somos y de cómo tenemos que hacer las cosas", apuntó. El andaluz, igualmente, tuvo palabras de agradecimiento hacia el club: "Me respeta igual que me respetaba cuando llevaba diez jornadas sin ganar, estoy encantado".

También se puso sobre la mesa la esperada contratación de un central, movimiento para el que el plazo se acaba la semana que viene. "Nos hubiera venido bien que ya lo tuviésemos aquí, pero no es fácil", reconoció. "Los equipos están rodados y nadie presta a nadie porque sí", expuso.