Once puntos de los últimos 18 en juego y a tres de la permanencia. Las cifras hacen explícita la reacción que la Sociedad Deportiva Huesca está protagonizando y que le ha acercado a las puertas de la permanencia. Llama a ellas con fuerza y las quiere derribar. Los azulgranas no quieren ralentizar el ritmo y afrontan una salida complicada después de haber puntuado en las visitas a Real Sociedad, Girona y Espanyol. Espera ahora un Getafe instalado en los puestos Champions, revelación del campeonato y con sus delanteros en racha anotadora. El equipo de Francisco Rodríguez acepta el desafío dispuesto asimismo a aprovechar el perfil decreciente de sus rivales directos por una salvación que hace solo cinco partidos se encontraba a 11 puntos.

¿A qué hora es el partido Getafe-SD Huesca?

El choque entre el Getafe y la Sociedad Deportiva Huesca, a los que separan 20 puntos en la clasificación, se disputa a las 20.45 de este sábado.

El equipo aragonés comienza la 27ª jornada con 22 puntos y colista en la última plaza de la clasificación, que podría abandonar si puntúa y en función del resto de resultados de este fin de semana. Se encuentra a solo un punto de Villarreal y Rayo Vallecano, a tres del Celta de Vigo ya cuatro del Valladolid. El Getafe, que no pierde en el Coliseum Alfonso Pérez desde noviembre, sueña con la Liga de Campeones y está dispuesto a defender con uñas y dientes la cuarta plaza. Cuenta con argumentos como los goles de Jaime Mata (11) y Jorge Molina (10), y aguardará su ocasión el exazulgrana Samu Sáiz, cedido por el Leeds en el mercado invernal y que no termina de asentarse en los planes del técnico José Bordalás.

¿En qué canal de televisión se puede ver partido?

El encuentro entre el Getafe y la SD Huesca de Primera División se podrá ver en directo en televisión a través del canal Bein LaLiga, que ofrecen las plataformas televisivas de pago Movistar +, Vodafone TV y Orange TV.

Cómo seguir el Getafe-SD Huesca por internet

El partido se podrá seguir también a través de Internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta 27ª jornada de Primera División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Sin dos baluartes en defensa

No hay semana sin contratiempos para Francisco, que pierde a dos de sus futbolistas de referencia: a Miramón por lesión y a Pulido por sanción. El lateral zaragozano estará de baja alrededor de un mes por una microrrotura muscular y el recurso por el central manchego no ha impedido que se pierda la cita de Getafe por acumulación de amonestaciones. Así, el técnico dará entrada a Carlos Akapo, recuperado de sus problemas en la rodilla, y si mantiene la zaga de tres centrales podría apostar por Musto junto a Etxeita y Diéguez. Otra de las dudas del once es la continuidad de Ferreiro o bien la entrada de Chimy Ávila, máximo anotador y héroe de la victoria contra el Sevilla.