Enric Gallego: "Si no creyese en la salvación no hubiese venido"

Todo, o casi todo, es nuevo para Enric Gallego. Hace un año vivía su debut en Segunda División y ahora se encuentra a unas horas de repetir experiencia, pero en la máxima categoría de la mano de la Sociedad Deportiva Huesca. La vida para el delantero catalán se ha acelerado en apenas unos meses y en los últimos días, sino horas, ha metido el turbo. El martes por la noche llegó a la capital oscense, el miércoles vivió su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y este jueves fue presentado ante la prensa y el medio centenar de aficionados que se acercó a El Alcoraz en una fría mañana. "Si no viese posible la salvación, no hubiese venido", dejó claro el ex del Extremadura acerca de sus motivaciones, asegurando que "estoy listo para debutar".

El ariete de 32 años, actual máximo goleador de Segunda con 15 tantos, llega para ser la referencia ofensiva de los azulgrana, un papel preponderante para una persona que aún así se muestra humilde. "Trabajo mucho para el equipo, se me define de muchas maneras como obrero del gol o delantero referente, pero yo me considero un jugador más que va a intentar ayudar a mis compañeros y si tengo que estar arriba peleándome, me pelearé y si me toca ir a recibir, iré".

En este mercado de invierno, su nombre ha estado apuntado en las agendas de varios clubes de Primera como el Espanyol, el Rayo Vallecano y, especialmente, el Valladolid, pero finalmente se ha decidido por la entidad altoaragonesa. "Desde el primer momento confiaron mucho en mí, algo que valoré muchísimo, me explicaron el proyecto y, aunque el equipo esté abajo, se puede revertir la situación con una segunda vuelta muy buena que nos mantenga en Primera División".