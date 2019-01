Vega: "Es un mercado difícil, y en nuestra situación más"

Se supera el ecuador del plazo para incorporar futbolistas en el mercado invernal y el saldo de la Sociedad Deportiva Huesca arroja un balance todavía desigual, con las llegadas del delantero Enric Gallego y el centrocampista Yangel Herrera y las salidas de Serdar Gürler, Lluís Sastre y Rúben Semedo. Habrá más movimientos, pero el director deportivo, Emilio Vega, no ha precisado este miércoles cuántos ni en qué posiciones . Lo dictará el paso de los días y, también, las bajas que aún han de producirse.

Vega lo ha definido como un mercado "complicado", y en la delicada situación clasificatoria de los azulgranas "un poco más". "Entendemos la urgencia de la gente por que lleguen refuerzos. Fichar es fácil, pero lo que quiere el club es más complicado. Podrían estar tres o cuatro jugadores ya con nosotros, pero creemos que acertar es vital", ha explicado el responsable de la parcela deportiva.

En estos días se encuentran abiertas "mil gestiones, lo que no depende de nosotros es que los clubes y futbolistas acepten". La plantilla de Francisco Rodríguez cuentan en estos momentos con 22 efectivos y tres fichas libres que serán más. La prioridad ahora es el fichaje de un lateral izquierdo, posición huérfana por la lesión de Luisinho y porque el entrenador no cuenta con Brezancic.

El problema reside en que "no hay mucho jugador de nivel pero la operación saldrá adelante". Respecto a la portería, con el buen estado de forma de Santamaría y tras los fallidos intentos por Diego Alves, Álex Remiro o Andriy Lunin, "en este momento quizá no se mira tanto, estaremos pensando qué reforzar hasta el final del mercado". Emilio Vega ha asegurado que "habrá más salidas" pero no es posible señalar cuantas.

Para terminar, se ha referido a la marcha de Sastre, que les comunicó la pasada semana: "Lluís ha dado mucho al club y su profesionalidad es impecable, se le ha ayudado en todo". Respecto a Semedo ha sostenido que "le deseamos toda la suerte del mundo".