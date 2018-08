Ghoddos ficha por el Amiens francés y se aleja de la SD Huesca

Saman Ghoddos no será jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. Al menos, si la FIFA no determina lo contrario. El delantero iraní ha sido anunciado esta mañana como nuevo futbolista del Amiens SC Football después de que ayer superase los reconocimientos médicos. Firma un contrato por 5 temporadas con el club galo, que ha pagado al Östersunds sueco 4 millones de euros. Su imagen con la camiseta blanca del conjunto francés ha circulado en las últimas horas por las redes sociales y, lejos de quedarse con los brazos cruzados, el club azulgrana ha acudido al máximo organismo internacional para denunciar el caso, reclamar sus derechos y una indemnización en el caso de que el futbolista no se sume a la plantilla de Leo Franco.