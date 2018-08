Pulido: “No me conformo con un punto en Bilbao”

“La verdad es que fue el comienzo soñado. Teníamos tres salidas seguidas y la primera era la más asequible, aunque era complicado el campo del Eibar. Ganamos 1-2, sufrimos y como se pudo ver pudimos hacer algún gol más”, ha explicado Pulido acerca del choque de este pasado domingo. “Evidentemente las sensaciones son diferentes por ganar”, ha relatado sobre el impulso que ha supuesto para el vestuario lo de Ipurúa, donde ha destacado el respaldo de la afición altoaragonesa: “Toda la gente que nos apoyó también arrimó el hombro. En lugar de once fuimos doce”.

Dos de ellos se apostaron en el centro de la defensa, Pulido y Etxeita, y relanzaron sus candidaturas a la titularidad, las cuales ya habían reforzado en el último amistoso de la pretemporada contra el Alavés. “Pero lo importante no es el entendimiento de dos jugadores, es que todos nos entendamos bien. Que el que entre sume, aunque sea un minuto o sean cinco”, ha apostillado.

Pulido ha reconocido que pese a la victoria se apreciaron algunas carencias o lagunas que deben rectificar. “Si no nos hubiesen metido el gol, mucho mejor sería con portería a cero. Y terminar de rematar el partido, que con 0-2 tuvimos opción para ello”, detecta como aspectos a perfeccionar. Lo que también detectó en Eibar fue un marcado espíritu colectivo. “Simplemente hay que arrimar el hombro y trabajar todos, para luego arriba aprovechar las ocasiones como hicimos en Eibar”, ha comentado.

“Confío en este equipo, con el bloque del año pasado y los jugadores quizá más experimentados que han llegado ahora. Tenemos un gran equipo para competir en Primera”, ha asegurado el ‘14’ azulgrana, quien ha recordado su paso por la categoría. “Sí que tenía experiencia en Primera pero ya hacía bastante tiempo. Me hacía mucha ilusión jugar con el Huesca el primer partido, porque luego la temporada es muy larga y puede pasar de todo. Con lo que sufrimos el año pasado para subir y encima ganamos en Eibar, es algo para la historia”, ha recalcado. “Ahora soy un jugador diferente al que era con 20 años, más experimentado y sabiendo lo que haces”, ha apostillado.

Lo que no le afecta a Pulido es la alta repercusión que ha tenido la entrada triunfal del Huesca en la Liga Santander. “Sinceramente soy de los que no mira mucho, ni en lo bueno ni en lo malo. Creo en el trabajo del cuerpo técnico, del grupo entero. Me quedo con el esfuerzo del día a día. Los resultados dependen de si entra o no la pelota, de un árbitro, del VAR… al final el trabajo es lo que da sus frutos”, ha indicado.

El siguiente objetivo del Huesca es el Athletic en San Mamés. Sin Aduriz, que causará baja por una lesión muscular sufrida ante el Leganés. “Pero ellos tienen grandes jugadores. El año pasado no estuvieron a su mejor nivel pero fuera de casa va a ser un rival muy complicado. Esperamos ponérselo difícil. Si nuestra gente de arriba está bien podemos tener muchas opciones”, ha apuntado Pulido, que no tendrá que sufrir el veterano ariete vasco.

Tampoco es amigo Pulido de las calculadoras y las elucubraciones. “Yo no tiro de estadísticas. Es un tópico, pero partido a partido. Ahora nos toca Bilbao y yo no me conformo con un punto”, ha señalado acerca de un duelo “en un campo de los que siempre sueñas con jugar cuando eres pequeño. Es algo increíble”.