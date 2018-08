Aduriz no estará frente al Huesca

El que es uno de los jugadores más emblemáticos del Athletic Club, el delantero Aritz Aduriz, no estará en la visita que la Sociedad Deportiva Huesca acometerá este próximo lunes al nuevo San Mamés (22.00), la primera para un duelo en la máxima categoría en estadio con el equipo altoaragonés y tres puntos del campeonato liguero de por medio.

Aduriz sufrió una lesión muscular en la segunda mitad del partido (minuto 71) que abrió la temporada para los bilbaínos este pasado lunes contra el Leganés y que finalizó con 2-1 gracia a un tanto de Muniain en el tiempo añadido. Las pruebas a las que fue sometido el donostiarra desvelaron una rotura "de grado I-II en la porción larga de su bíceps femoral derecho" que le deja fuera de combate contra el Huesca.

La acción en la que se lesionó fue en una clara oportunidad de gol, en la que el portero visitante Cuéllar se lució para evitar otro tanto más de Aduriz, en una de sus especialidades, cabeceando. Suce cabezazo que obligó al portero visitante, Iván Cuéllar, a realizar una gran intervención, aún con 1-1 en el marcador.

Aduriz ya ha comenzado su proceso de recuperación, ante el que los servicios médicos no estimaron plazo para su vuelta. No parece que pueda retornar antes del parón de la liga entre el fin de semana del 1 y 2 de septiembre y el del 15 y 16. De este modo, el jugador no podrá entrar en los planes del técnico Toto Berizzo ni frente al Huesca ni en Vallecas contra el Rayo.